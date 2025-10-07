Esta sería la fecha de las elecciones atípicas en Bucaramanga

El gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, expresó su preocupación por los tiempos que maneja la Registraduría Nacional para la convocatoria de la elección atípica en Bucaramanga, tras la suspensión del alcalde Jaime Andrés Beltrán. Según el mandatario departamental, la fecha tentativa del 14 de diciembre no sería viable por los plazos administrativos y el riesgo de una alta abstención ciudadana.

“Yo no sé, hablé con el registrador nacional, él tiene planteada la fecha del 14 de diciembre, pero los tiempos no dan”, señaló Díaz, explicando que el proceso en el municipio de Girón, donde también se debe convocar a elección atípica, aún no ha concluido y el fallo de la autoridad electoral podría ejecutoriarse apenas la próxima semana.

El gobernador indicó que, de acuerdo con los cálculos del ente electoral, el calendario electoral debería iniciar el 14 de octubre, lo que dejaría apenas unos días para que los aspirantes inscriban sus candidaturas o reúnan firmas, una situación que -según advirtió- podría generar demandas por falta de garantías.

“Acabamos de hablar con el registrador para buscar una fecha que permita ahorrar recursos y garantizar la participación ciudadana. Me da miedo que el 14 de diciembre no tengamos sino por ahí el 50% de los habitantes de Bucaramanga y terminemos con un fiasco de elecciones”, enfatizó Díaz Mateus.



El mandatario también manifestó que adelantar los comicios al 7 de diciembre sería aún más complicado y que posponerlos al 21 de diciembre tampoco sería prudente, dado que “para esa fecha la mayoría de bumangueses salen de la ciudad, lo que afectaría la participación electoral”.

Finalmente, el gobernador insistió en que se deben analizar opciones que garanticen la legitimidad y transparencia del proceso, evitando apresurar decisiones que puedan afectar la pluralidad política o la afluencia de votantes en la capital santandereana.