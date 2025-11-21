En vivo
Extreman seguridad en Alcaldía de Bucaramanga tras hallazgo de granada lacrimógena

Las autoridades realizarán una reunión extraordinaria para revisar el nivel de riesgo en la Alcaldía de Bucaramanga tras el hallazgo y una alerta realizada por fuente anónima.

