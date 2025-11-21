Extreman seguridad en Alcaldía de Bucaramanga tras hallazgo de granada lacrimógena

La Policía Nacional confirmó el hallazgo de una granada lacrimógena en inmediaciones de la Alcaldía de Bucaramanga, sobre las 8:30 de la noche de este 20 de noviembre.

“Se realiza presencia en la calle 33 con carrera 13, donde había manifestado dejar un elemento tipo granada de gas lacrimógeno modelo 5231CS abandonada. Llega personal de antiexplosivos, se descarta cualquier elemento tipo explosivo en el lugar", informó la Policía en un reporte oficial.

El hecho prendió las alarmas en la Alcaldía de Bucaramanga y en el centro administrativo de la ciudad luego de que, inicialmente, una fuente anónima advirtiera a las autoridades sobre la intención de ingresar un paquete bomba a las instalaciones de la Alcaldía.

La alerta también involucró al Palacio Municipal, por lo que las autoridades ordenaron una revisión completa de las instalaciones y el análisis de cualquier paquete o elemento sospechoso.



La Policía confirmó el hallazgo de una granada lacrimógena en la Alcaldía de Bucaramanga. Tras la alerta, el gobernador de Santander, Juvenal Díaz, ordenó extremar las medidas de seguridad en la zona. #VocesySonidos pic.twitter.com/kfnvPsJr24 — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) November 21, 2025

El gobernador de Santander, Juvenal Díaz, ordenó extremar las medidas de seguridad en la zona.

“Me parece un hecho grave que se suma a muchas de las situaciones que se están presentando a nivel nacional. Y yo creo que Santander hay que mantenerlo tranquilo, Bucaramanga tranquila y segura. Vamos a llamar a los comandantes de la Policía, Fiscalía, para que nos digan qué fue lo que pasó y darle claridad a la opinión pública, porque no podemos dejar ningún manto de dudas sobre estas actuaciones”, dijo el gobernador.

Publicidad

El mandatario local anunció una reunión con las autoridades para revisar la situación.

“Le di instrucciones al secretario del Interior de Santander para que se reúna con el alcalde, con el secretario del Interior de Bucaramanga, miremos qué está pasando. Y le exijamos a la Policía y el Ejército que ayuden a mantener a Santander tranquilo y seguro”, añadió.