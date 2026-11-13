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Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Falla global de Microsoft afecta trámites digitales en la Gobernación de Santander

Falla global de Microsoft afecta trámites digitales en la Gobernación de Santander

Entre los servicios afectados se encuentran el correo electrónico institucional, la Ventanilla Única Virtual, el sistema de radicación de correspondencia y las notificaciones virtuales.

FOTO EDIFICIO GOBERNACIÓN SANTANDER.jpg
FOTO: Edificio de la Gobernación de Santander- Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: 13 de nov, 2026

Una incidencia de alcance global en la plataforma Microsoft 365 afecta desde la 1:00 de la tarde de este jueves 12 de noviembre el funcionamiento de varios servicios digitales de la Gobernación de Santander. La contingencia impacta canales institucionales utilizados por ciudadanos y funcionarios para realizar trámites, enviar documentos y recibir notificaciones oficiales.

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Entre los servicios afectados se encuentran el correo electrónico institucional, la Ventanilla Única Virtual, el sistema de radicación de correspondencia, las notificaciones y comunicaciones electrónicas, además de Microsoft Teams y otras herramientas asociadas a Microsoft 365.

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La Administración Departamental explicó que el restablecimiento de estos canales depende de las acciones técnicas que adelante Microsoft para superar la falla, que no está relacionada con una situación interna de la Gobernación de Santander.

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Mientras se normalizan los servicios, la entidad aseguró que mantendrá la atención presencial para garantizar que los ciudadanos puedan continuar presentando sus solicitudes y requerimientos administrativos y judiciales.

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La Gobernación anunció que informará oportunamente cuando las plataformas digitales vuelvan a operar con normalidad y pidió comprensión a los usuarios por esta contingencia.

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