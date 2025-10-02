Falsos mensajeros asaltaron vivienda en el barrio Provenza, Bucaramanga: robo fue violento

En la tarde de este jueves 2 de octubre se registró un violento asalto en una residencia del barrio Provenza, al sur de Bucaramanga, donde al menos cinco delincuentes engañaron a la empleada de servicio para ingresar a la vivienda simulando ser trabajadores de la empresa Servientrega.

De acuerdo con el reporte de la Policía Metropolitana, los hechos ocurrieron en la carrera 22A # 100, donde residen Miguel Saúl Prince Aguilar, profesional en producción audiovisual, y Laura Valentina Barrios Aguilar, estudiante universitaria. Ambos se encontraban en el lugar junto con la trabajadora del servicio doméstico, Karis Yadira Cambero, quien abrió la puerta al recibir un supuesto paquete dirigido a Wilson Barrios Gómez, otro de los habitantes de la vivienda.

Una vez dentro, los falsos mensajeros intimidaron a la empleada con un revólver, la amarraron e inmovilizaron, y luego redujeron a los dos residentes que estaban en el tercer piso de la casa. Según el relato de las víctimas, los delincuentes, entre ellos cuatro hombres y una mujer, actuaron con armas de fuego y durante el robo manifestaron pertenecer a un grupo guerrillero.

Durante el asalto, Miguel Saúl Prince intentó oponerse y fue agredido en la cabeza con la cacha de un arma. Los asaltantes revisaron cada rincón del inmueble y lograron llevarse un bolso con un computador portátil marca Apple avaluado en 14 millones de pesos, dos discos duros y varios documentos personales.



Vecinos del sector alertaron a las autoridades tras notar movimientos sospechosos. Minutos antes, observaron a tres personas vestidas con uniformes de Servientrega que huían a pie y dejaron caer en la vía pública una caja transparente con joyas de fantasía.

El hecho está siendo investigado por las autoridades, que no descartan que los delincuentes conocieran previamente los movimientos de la familia, ya que uno de los residentes se dedica a la fabricación de banderas y habitualmente utiliza esa empresa de mensajería para despachar su mercancía.

La Policía adelanta labores de búsqueda para dar con los responsables y hace un llamado a la ciudadanía a extremar medidas de seguridad al momento de recibir domicilios o mensajería en sus viviendas.