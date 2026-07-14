Familiares de Joan Sebastián piden al ICE respetar la vida de los migrantes

"No queremos odio, queremos paz y justicia", fue el mensaje que se escuchó una y otra vez durante la velatón realizada frente a la vivienda de los padres de Joan Sebastián Durán Guerrero, el joven bumangués fallecido durante un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Estados Unidos.

Familiares, amigos y vecinos elevaron oraciones por su descanso y pidieron que las autoridades adelanten las investigaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias de su muerte.

Entre lágrimas, su hermana Angie Durán recordó a Joan Sebastián como un hombre de grandes valores, respetuoso, dedicado a su hija y siempre dispuesto a ayudar a quienes lo rodeaban.

"Era un excelente papá, un buen amigo y una gran persona", expresó durante el homenaje que reunió a decenas de personas en el barrio La Victoria de Bucaramanga.



Entre lágrimas y velas encendidas, Bucaramanga clamó justicia por Joan Sebastián Durán Guerrero.



“Era un excelente papá, un buen amigo y una gran persona", recordó su hermana Angie Durán durante el homenaje realizado en el barrio La Victoria. #VocesySonidos pic.twitter.com/VyB19cQLxB — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) July 15, 2026

"Gracias Señor por ese joven que nos prestaste, porque sabemos que ya llegó a su plenitud y que ya está contigo, intercede por cada uno de nosotros, por las familias y por el mundo entero para que tengamos paz en nuestra casa. Toda nuestra rabia e indignación te la dejamos a ti Señor porque necesitamos paz y no odio en nuestros hogares, y también por todos los jóvenes migrantes que están en Estados Unidos", repetían los asistentes mientras sostenían velas encendidas en su memoria.

La indignación también fue expresada por Samuel Ríos, amigo de la familia, quien aseguró que son muchos los jóvenes colombianos y del barrio que han tenido que emigrar en busca de mejores oportunidades.

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"Se han ido fuera del país buscando un mejor futuro, yo tengo una sobrina y una hermana por fuera del país y que a uno le llamen para darle esa noticia está muy mal, le pedimos al ICE que respeten la vida. ¿Cómo van a atentar así? Eso nos llena de tristeza", manifestó.

Por su parte, Teo Guerra, vecino de la familia, recordó a Joan Sebastián como un hombre ejemplar y trabajador.

"Era un excelente hombre, buen vecino y buen amigo. Se fue a buscar un mejor futuro para él y su familia y sucedieron estos hechos que hoy nos enlutan, pedimos justicia porque se están apagando muchas vidas con muchos con jóvenes con proyectos, esperanza y futuro por delante", señaló.

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Su tío, Wilson Guerrero, aseguró que el joven bumangués tenía grandes ilusiones por el futuro que estaba construyendo en Estados Unidos.

"Tenía mucha ilusión de mejorar su vida, la de su hija y ayudar a sus papás, estaba ilusionado porque le estaba yendo muy bien y tenía sus documentos en regla para poder trabajar, la justicia divina se encarga de todo porque, diga lo que se diga, no lo vamos a revivir. En estos momentos estamos bloqueados y queremos ser prudentes con las decisiones que tome su esposa", afirmó.

Las voces que se escucharon durante la velatón coincidieron en un mismo clamor: justicia para Joan Sebastián Durán Guerrero y garantías para los miles de migrantes colombianos que hoy buscan un mejor futuro lejos de su país.

Mientras su familia intenta sobreponerse al dolor, en Bucaramanga permanece viva la esperanza de que las investigaciones permitan conocer toda la verdad sobre lo ocurrido.