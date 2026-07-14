Así era la vida del bumangués Joan Guerrero, asesinado por ICE: "era juicioso, ayudaba a sus papás"

El dolor embarga a quienes conocieron a Joan Sebastián Durán Guerrero, el joven bumangués que murió tras recibir disparos durante un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Estados Unidos. En Bucaramanga, sus vecinos aún no asimilan la noticia y lo recuerdan como un hombre trabajador que emigró en busca de un mejor futuro para su familia.

Conmoción en Bucaramanga por la muerte de Joan Sebastián Durán a manos de un funcionario de ICE en Estados Unidos. Su vecina, Nayibe Ayala, narra entre lágrimas que el joven prestó servicio militar en el Batallón Guardia Presidencial durante el gobierno Duque. #VocesySonidos pic.twitter.com/LlODCEciS8 — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) July 14, 2026

Entre lágrimas, Nayibe Ayala, vecina de Joan Sebastián Durán Guerrero desde que era un niño, recordó al joven de 26 años como una persona noble, juiciosa y comprometida con su hogar.

"Lo vi crecer, lo vi graduarse de bachiller y siempre fue un joven de buen corazón. Era muy trabajador y juicioso, le ayudaba a sus papás y era muy dedicado a su hogar", relató.



Nayibe contó que Joan Sebastián vivía junto a su compañera sentimental y su pequeña hija antes de viajar a Estados Unidos hace tres años en busca de mejores oportunidades. La menor tenía apenas unos meses de nacida cuando emprendieron el viaje familiar.

Según relató, el bumangués estaba feliz por los logros que había conseguido en el país norteamericano. Tenía dos trabajos, realizaba domicilios en su vehículo particular y laboraba en otra actividad para sacar adelante a su familia.

"Se fue buscando un futuro y estaba contento porque le estaba yendo bien. Tenía un carro, hacía domicilios y tenía dos trabajos. Él se dedicaba a lo que fuera con tal de sacar adelante a su familia", afirmó.Su amor por los animales era otra de las características que quienes lo conocieron recuerdan con cariño. Antes de viajar a Estados Unidos tenía dos gatos y dos perros, por los que se preocupó incluso al momento de partir.

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"Sebastián adoraba los animales. Cuando se fue me pidió que adoptara a sus mascotas, pero yo no podía. Entonces le dije que le iba a ayudar para que quedaran bien. Era un muchacho muy noble", expresó su vecina.Además, recordó que el joven prestó servicio militar en el Batallón Guardia Presidencial durante el gobierno del expresidente Iván Duque, experiencia que asumió con orgullo antes de emprender su proyecto de vida junto a su esposa y su hija.

La noticia de su muerte ha causado profunda tristeza en Bucaramanga, donde familiares, vecinos y amigos han comenzado a organizar actos simbólicos para honrar su memoria.

Este lunes, a las 7:00 de la noche, se realizará una velatón en su memoria, en la que quienes compartieron con Joan Sebastián elevarán una oración por su descanso y acompañarán a su familia en medio del difícil momento.

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"Todo el mundo lo quería. Era un muchacho trabajador, dedicado a su familia y siempre dispuesto a ayudar. Nadie puede creer lo que pasó", concluyó Nayibe Ayala.

