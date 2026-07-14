En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Timochenko
Johan Sebastián Durán
Feminicidio en Soacha
Ayuda para Venezuela
#MundialEnBlu

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Así era la vida del bumangués Joan Guerrero, asesinado por ICE: "era juicioso, ayudaba a sus papás"

Así era la vida del bumangués Joan Guerrero, asesinado por ICE: "era juicioso, ayudaba a sus papás"

Familiares, vecinos y amigos del bumangués de 26 años realizarán una velatón este lunes a las 7:00 p.m. en su memoria. Quienes lo conocieron lo recuerdan como un joven trabajador, amante de los animales y dedicado a su esposa, su hija y sus padres

Johan-Sebastián-Durán.jpg
Johan Sebastián Durán
Foto: redes sociales
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 14 de jul, 2026
Editado por: Alix Salamanca

El dolor embarga a quienes conocieron a Joan Sebastián Durán Guerrero, el joven bumangués que murió tras recibir disparos durante un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Estados Unidos. En Bucaramanga, sus vecinos aún no asimilan la noticia y lo recuerdan como un hombre trabajador que emigró en busca de un mejor futuro para su familia.

Entre lágrimas, Nayibe Ayala, vecina de Joan Sebastián Durán Guerrero desde que era un niño, recordó al joven de 26 años como una persona noble, juiciosa y comprometida con su hogar.

"Lo vi crecer, lo vi graduarse de bachiller y siempre fue un joven de buen corazón. Era muy trabajador y juicioso, le ayudaba a sus papás y era muy dedicado a su hogar", relató.

Nayibe contó que Joan Sebastián vivía junto a su compañera sentimental y su pequeña hija antes de viajar a Estados Unidos hace tres años en busca de mejores oportunidades. La menor tenía apenas unos meses de nacida cuando emprendieron el viaje familiar.

Según relató, el bumangués estaba feliz por los logros que había conseguido en el país norteamericano. Tenía dos trabajos, realizaba domicilios en su vehículo particular y laboraba en otra actividad para sacar adelante a su familia.

"Se fue buscando un futuro y estaba contento porque le estaba yendo bien. Tenía un carro, hacía domicilios y tenía dos trabajos. Él se dedicaba a lo que fuera con tal de sacar adelante a su familia", afirmó.Su amor por los animales era otra de las características que quienes lo conocieron recuerdan con cariño. Antes de viajar a Estados Unidos tenía dos gatos y dos perros, por los que se preocupó incluso al momento de partir.

Publicidad

"Sebastián adoraba los animales. Cuando se fue me pidió que adoptara a sus mascotas, pero yo no podía. Entonces le dije que le iba a ayudar para que quedaran bien. Era un muchacho muy noble", expresó su vecina.Además, recordó que el joven prestó servicio militar en el Batallón Guardia Presidencial durante el gobierno del expresidente Iván Duque, experiencia que asumió con orgullo antes de emprender su proyecto de vida junto a su esposa y su hija.

La noticia de su muerte ha causado profunda tristeza en Bucaramanga, donde familiares, vecinos y amigos han comenzado a organizar actos simbólicos para honrar su memoria.

Este lunes, a las 7:00 de la noche, se realizará una velatón en su memoria, en la que quienes compartieron con Joan Sebastián elevarán una oración por su descanso y acompañarán a su familia en medio del difícil momento.

Publicidad

"Todo el mundo lo quería. Era un muchacho trabajador, dedicado a su familia y siempre dispuesto a ayudar. Nadie puede creer lo que pasó", concluyó Nayibe Ayala.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Blu Radio

Noticias de hoy

ICE

Bucaramanga

Estados Unidos

Migración

Publicidad

Publicidad

Publicidad