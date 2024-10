Fracasó primera reunión de campesinos con Gobierno para levantar paro en Santander

Campesinos y mineros se reunieron en el Hotel Bucarica de la UIS y, tratando de buscar un diálogo, esperaban una solución, sin embargo, al ver que los delegados no podían tomar decisiones, se empezó a tensionar la situación.

El mismo gobernador del departamento de Santander , Juvenal Diaz, se pronunció al respecto:

"No podemos tratar a la gente así, con una decidía, ni siquiera el ministro del Interior me ha contestado ni la ministra y me prometieron que la viceministra iba a estar al frente de esto para tomar decisiones, que es lo que quieren los campesinos, es molesto”, indicó el mandatario.

"No hay nadie que tome decisiones", el fuerte reclamo del gobernador de Santander al gobierno de Petro "por enviar a funcionarios que no pueden solucionar los problemas a campesinos que están en paro y bloquean vías". #VocesySonidos pic.twitter.com/xtG1dsQs2A — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) October 22, 2024

Honorio Ruíz, campesino de Málaga, expuso el primer punto de tres que tenían previstos en el diálogo.

“Solicitamos derogar la resolución 152 de 2018, por medio de la cual se delimita el páramo de El Almorzadero y se dictan otras decisiones, puesto que tiene un fallo de tutela que está a favor de la comunidad”, dijo.

Frente a esta solicitud, el abogado del Ministerio de Ambiente, David Uribe, de manera virtual les aseguró que no era posible, puesto que esta resolución ya tuvo un pronunciamiento sobre su validez jurídica sobre la sentencia del 3 de septiembre del año 2019 del Tribunal Superior de Bucaramanga y está en fase de tutela, que se encuentra en pase de cumplimiento.

“Perdemos competencia administrativamente para hacer un pronunciamiento o modificación”, dijo el togado.

Lo anterior ocasionó que los campesinos manifestaran que el Gobierno Nacional "no tenía voluntad de diálogo".

Molestos se mostraron los campesinos del páramo de El Almorzadero y tomaron la decisión de levantarse de la mesa.

“Si apenas estamos exponiendo el primer punto y no hay voluntad de buscar solución no tenemos nada que hacer, es una cosa ridícula que virtualmente nos vayan a arreglar el problema, que falta de respeto con nosotros los campesinos del páramo de El Almorzadero”, dijo Joaquín Cáceres, campesino.

Aseguraron que continuaran en la lucha y, aunque han tenido un camino humanitario, afirmaron que bloquearan más vías unidos con Norte de Santander. Además, solicitaron una mesa en ese departamento.