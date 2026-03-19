Gigantesca roca por poco causa tragedia en Bucaramanga; familia evacuó vivienda a tiempo

Una tragedia pudo evitarse en las últimas horas en Bucaramanga, luego de que una familia conformada por padres y cuatro hijos menores de edad evacuara a tiempo su vivienda en el sector La Gracia de Dios, en la vereda Angelinos, antes de que una gigantesca roca se desprendiera por las fuertes lluvias y destruyera parte de la fachada del inmueble.

Según se conoció, la familia ya se encontraba en alerta tras varias visitas previas de la Alcaldía, que había advertido sobre el riesgo que representaba un talud intervenido durante la construcción de la vivienda, ubicado a pocos metros del lugar. La amenaza finalmente se materializó con el desprendimiento de la roca, aunque, por fortuna, no dejó personas lesionadas.

El director de Gestión del Riesgo de Bucaramanga, Didier Rodríguez, confirmó que la emergencia fue uno de los casos más relevantes tras el monitoreo realizado en diferentes sectores de la ciudad. “Una piedra de gran dimensión impacta contra una vivienda. Afortunadamente no tenemos personas lesionadas, solo daños materiales”, señaló el funcionario.

Rodríguez explicó que desde el año 2025 la Oficina de Gestión del Riesgo había realizado visitas técnicas al predio, advirtiendo sobre el peligro asociado a la alteración del talud durante la construcción. En ese sentido, reiteró que la normativa vigente en gestión del riesgo establece principios de corresponsabilidad, autoprotección y autocuidado por parte de la comunidad.



“Es un llamado a no poner en riesgo la vida cuando se realizan construcciones sin cumplir los parámetros mínimos que establece la ley”, agregó.

Las intensas lluvias también han generado otras afectaciones en la ciudad. En el sector de Bavaria II, al norte de Bucaramanga, al menos seis familias resultaron afectadas por inundaciones al interior de sus viviendas. Equipos de la Alcaldía fueron desplegados para realizar visitas técnicas y evaluar la entrega de ayudas humanitarias.

Las autoridades indicaron que se mantienen en alerta ante cerca de 30 reportes de emergencias por lluvias en distintas comunas de la ciudad, con el objetivo de realizar las valoraciones correspondientes y brindar apoyo oportuno a las familias afectadas.