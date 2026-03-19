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Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Gigantesca roca por poco causa tragedia en Bucaramanga; familia evacuó vivienda a tiempo

Gigantesca roca por poco causa tragedia en Bucaramanga; familia evacuó vivienda a tiempo

Padres y sus cuatro hijos menores evacuaron la vivienda antes de que una gigantesca roca se desprendiera de un alud y destruyera parte de la construcción en zona rural de Bucaramanga.

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