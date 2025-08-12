Publicidad

Gobernación de Santander rindió homenaje póstumo a Miguel Uribe Turbay

El homenaje concluyó con un minuto de silencio en memoria de Uribe Turbay, en medio de un llamado a proteger la vida de los líderes políticos y garantizar la democracia en el país.

Homenaje póstumo a Miguel Uribe en la Gobernación de Santander
Por: Redacción BLU Radio
Actualizado: agosto 12, 2025 12:00 p. m.

En la mañana de este martes, la Gobernación de Santander realizó un homenaje póstumo al precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, asesinado recientemente en hechos que han conmocionado al país.

El acto estuvo encabezado por el gobernador Juvenal Díaz, quien recordó la trayectoria personal y profesional del dirigente político, marcada por momentos difíciles como el secuestro y posterior asesinato de su madre, y por su servicio a Colombia en distintos cargos públicos.

“Independiente de ser político, era un ser humano, con una esposa, un hijo pequeño, y fue asesinado vilmente con disparos en la cabeza. Eso es muy doloroso y nos deja varios mensajes”, expresó Díaz.

El mandatario departamental advirtió que el país no puede permitir el regreso a épocas violentas como las de los años 80 y finales de los 90, cuando la política y la libre movilidad estaban amenazadas por la violencia.

“No podemos volver a los tiempos en que no se podía ejercer la política de forma libre en Colombia”, subrayó.

El homenaje concluyó con un minuto de silencio en memoria de Uribe Turbay, en medio de un llamado a proteger la vida de los líderes políticos y garantizar la democracia en el país.

