Gobernación de Santander rindió homenaje póstumo a Miguel Uribe Turbay

En la mañana de este martes, la Gobernación de Santander realizó un homenaje póstumo al precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, asesinado recientemente en hechos que han conmocionado al país.

El acto estuvo encabezado por el gobernador Juvenal Díaz, quien recordó la trayectoria personal y profesional del dirigente político, marcada por momentos difíciles como el secuestro y posterior asesinato de su madre, y por su servicio a Colombia en distintos cargos públicos.

En la Gobernación de Santander inicia un homenaje a la memoria de Miguel Uribe Turbay. Con banderas a media asta y una fotografía del líder político, los santandereanos recuerdan al senador y precandidato presidencial. #MañanasBlu pic.twitter.com/yh7fqiNiks — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) August 12, 2025

“Independiente de ser político, era un ser humano, con una esposa, un hijo pequeño, y fue asesinado vilmente con disparos en la cabeza. Eso es muy doloroso y nos deja varios mensajes”, expresó Díaz.

El mandatario departamental advirtió que el país no puede permitir el regreso a épocas violentas como las de los años 80 y finales de los 90, cuando la política y la libre movilidad estaban amenazadas por la violencia.

En la mañana de este martes, la Gobernación de Santander realizó un homenaje póstumo al senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. El gobernador Juvenal Díaz lamentó el magnicidio y pidió desescalar el lenguaje de odio en el país #VocesySonidos pic.twitter.com/DaeEXqjVyC — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) August 12, 2025

“No podemos volver a los tiempos en que no se podía ejercer la política de forma libre en Colombia”, subrayó.

El homenaje concluyó con un minuto de silencio en memoria de Uribe Turbay, en medio de un llamado a proteger la vida de los líderes políticos y garantizar la democracia en el país.