Gobernador de Santander denuncia amenazas contra su esposa en redes sociales

El gobernador de Santander, Juvenal Díaz, denunció públicamente amenazas contra su esposa, Victoria Eugenia Casallas, a través de redes sociales. Según relató, un usuario de Instagram lanzó intimidaciones aludiendo al caso de Miguel Uribe y mencionando frases como “escojan las flores para el entierro” y “qué tipo de flores quiere para la tumba”.

El mandatario aseguró que la Policía ya adelanta las investigaciones para identificar al responsable, pero advirtió sobre el riesgo que representan este tipo de mensajes, producto de la desinformación y la manipulación política.

“En Colombia hay personas fanáticas que creen ciegamente a sus líderes, y eso puede generar tragedias. No podemos estar calumniando para ganar likes o votos, porque esas acciones tienen consecuencias”, afirmó.

Díaz hizo un llamado a la mesura y a la responsabilidad en el discurso público, al advertir que estos mensajes, que algunos pueden tomar como burla, afectan de manera seria a las mujeres y a las familias.