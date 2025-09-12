Gobierno descarta por ahora el Centro de Gestión de Seguridad y Emergencias en Santander

El Ministerio del Interior frenó, por ahora, la iniciativa de la Gobernación de Santander de crear un Centro de Gestión de Seguridad y Emergencias (Ceges), un proyecto que buscaba articular esfuerzos para mejorar la atención en situaciones de riesgo, emergencias naturales y problemas de orden público en el departamento.

La secretaria general del MinInterior, Nancy Patiño, confirmó que el proyecto fue radicado en mayo, pero actualmente no cuenta con cierre financiero ni con la disponibilidad presupuestal requerida para su ejecución.

“No tiene viabilidad, no tiene los recursos completos, no tenemos el cierre financiero, la invitación es a que los alcaldes que se están vinculando con la Gobernación hagan el esfuerzo, presenten los documentos que se requieren y podamos revisar la posible viabilidad”, precisó.

Según la funcionaria, la falta de recursos es el principal obstáculo, lo que obliga a replantear la estrategia e insistió en que la articulación entre el Gobierno nacional, la Gobernación y los municipios es clave para que una propuesta de esta magnitud pueda prosperar.

En ese sentido, exhortó a los alcaldes a comprometerse con aportes financieros y técnicos para que, posteriormente, el ministerio estudie la posibilidad de apoyar el proyecto.

El Ceges había sido presentado como una alternativa para centralizar la información, coordinar las instituciones de seguridad y emergencias y responder de manera más rápida a hechos de violencia, desastres naturales o accidentes. Sin embargo, con la decisión del Ministerio del Interior, el futuro de la iniciativa queda en suspenso y dependerá de la capacidad de gestión de las autoridades locales para lograr la financiación necesaria.

Entre tanto, la Gobernación de Santander continúa insistiendo en la importancia de contar con un centro de este tipo, especialmente en un departamento que en los últimos años ha enfrentado emergencias por lluvias, conflictos de orden público y dificultades en la coordinación institucional.

El gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, afirmó que "la medida permitirá articular 1.421 cámaras de videovigilancia y optimizar los sistemas de comunicación, además de reforzar a la Policía con la entrega de 83 radios, con una inversión cercana a los 53.000 millones de pesos, busca ampliar la cobertura de vigilancia, aumentar el personal de monitoreo y mejorar la capacidad de observación en todo el departamento".