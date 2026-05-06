En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Emilio Tapia
Debate presidencial
Hantavirus
EEUU - Irán

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Golpe a la minería ilegal en Norte de Santander: 23 capturados con explosivos y maquinaria

Golpe a la minería ilegal en Norte de Santander: 23 capturados con explosivos y maquinaria

Según el reporte oficial, estos elementos eran empleados para la extracción ilegal de carbón.

FOTO MINERIA ILEGAL NORTE DE SANTANDER.jpg
FOTO: Capturados minería ilegal en Norte de Santander- Ejército Nacional
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: 6 de may, 2026

En una contundente operación contra la explotación ilícita de recursos naturales, tropas del Ejército Nacional lograron la captura de 23 personas en una mina ilegal de carbón ubicada en zona rural del municipio de San Cayetano, en Norte de Santander.

Durante el operativo, las autoridades encontraron una gran cantidad de elementos utilizados para esta actividad ilícita, entre ellos 69 barras de explosivo artesanal y 9 barras de explosivo tipo Indugel, además de maquinaria y herramientas como plantas eléctricas, motores, martillos neumáticos, motosierras, taladros mecánicos y equipos de ventilación, entre otros.

Según el reporte oficial, estos elementos eran empleados para la extracción ilegal de carbón, una práctica que no solo afecta gravemente el medio ambiente, sino que también pone en riesgo la vida de quienes participan en estas labores sin las condiciones mínimas de seguridad.

En una segunda acción, tropas del Grupo de Caballería Mecanizado N.º 5, en coordinación con la Policía Metropolitana de Cúcuta, capturaron a un hombre en el sector de Oripaya, en la capital nortesantandereana, por el delito de aprovechamiento ilícito de los recursos naturales renovables. En el procedimiento fue incautado un camión que transportaba 16 metros cúbicos de madera tipo bloque aserrada, cuya procedencia ilegal fue evidenciada durante la inspección.

Tanto los capturados como el material incautado fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para avanzar en su proceso de judicialización.

Las autoridades de Norte de Santander indicaron que, tras estas intervenciones, se reforzó la presencia militar en las zonas afectadas con el fin de evitar la reactivación de estas actividades ilegales, que en muchas ocasiones están vinculadas a economías criminales y generan graves impactos ambientales.

Este operativo se suma a las acciones que adelantan las Fuerzas Militares en el nororiente del país para combatir delitos relacionados con la minería ilegal y la explotación indiscriminada de recursos naturales, problemáticas que han venido en aumento en regiones como Norte de Santander, donde confluyen factores como la presencia de grupos armados ilegales y la falta de control en zonas rurales.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Minería Ilegal

Norte de Santander

Noticias de hoy

Blu Radio

Cúcuta

Ejército Nacional

Carbón

Publicidad

Publicidad

Publicidad