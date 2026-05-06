Golpe a la minería ilegal en Norte de Santander: 23 capturados con explosivos y maquinaria

En una contundente operación contra la explotación ilícita de recursos naturales, tropas del Ejército Nacional lograron la captura de 23 personas en una mina ilegal de carbón ubicada en zona rural del municipio de San Cayetano, en Norte de Santander.

Durante el operativo, las autoridades encontraron una gran cantidad de elementos utilizados para esta actividad ilícita, entre ellos 69 barras de explosivo artesanal y 9 barras de explosivo tipo Indugel, además de maquinaria y herramientas como plantas eléctricas, motores, martillos neumáticos, motosierras, taladros mecánicos y equipos de ventilación, entre otros.

Según el reporte oficial, estos elementos eran empleados para la extracción ilegal de carbón, una práctica que no solo afecta gravemente el medio ambiente, sino que también pone en riesgo la vida de quienes participan en estas labores sin las condiciones mínimas de seguridad.

Fuerte golpe contra la minería ilegal en Norte de Santander. El Ejército capturó a 23 personas en una mina ilegal de carbón en zona rural de San Cayetano. En el operativo hallaron explosivos y maquinaria utilizada por la actividad ilícita #MañanasBlu pic.twitter.com/oVcqDX50FX — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) May 6, 2026

En una segunda acción, tropas del Grupo de Caballería Mecanizado N.º 5, en coordinación con la Policía Metropolitana de Cúcuta, capturaron a un hombre en el sector de Oripaya, en la capital nortesantandereana, por el delito de aprovechamiento ilícito de los recursos naturales renovables. En el procedimiento fue incautado un camión que transportaba 16 metros cúbicos de madera tipo bloque aserrada, cuya procedencia ilegal fue evidenciada durante la inspección.



Tanto los capturados como el material incautado fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para avanzar en su proceso de judicialización.

Las autoridades de Norte de Santander indicaron que, tras estas intervenciones, se reforzó la presencia militar en las zonas afectadas con el fin de evitar la reactivación de estas actividades ilegales, que en muchas ocasiones están vinculadas a economías criminales y generan graves impactos ambientales.

#ContundenciaOperacional | Tropas de la #Brigada30 @COL_EJERCITO propinó contundentes golpes contra la extracción ilegal minera y el aprovechamiento ilícito de recursos naturales en #NorteDeSantander



Las operaciones militares dejaron 24 capturados y la incautación de… pic.twitter.com/00jeXQUtdQ — Segunda División del Ejército Nacional (@Ejercito_Div2) May 5, 2026

Este operativo se suma a las acciones que adelantan las Fuerzas Militares en el nororiente del país para combatir delitos relacionados con la minería ilegal y la explotación indiscriminada de recursos naturales, problemáticas que han venido en aumento en regiones como Norte de Santander, donde confluyen factores como la presencia de grupos armados ilegales y la falta de control en zonas rurales.

