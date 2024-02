“Golpeó y abuso de su expareja”: Fiscalía tras condena de 16 años de cárcel a médico en Santander

La Fiscalía General de la Nación recopilo suficientes pruebas para que un juez de Bucaramanga condenara a 16 años y 5 meses de prisión al reconocido médico cirujano santandereano Antonio Figueredo Moreno tras abusar y golpear en varias oportunidades a su expareja, la también médica María paula Pizarro.

La condena de 198 meses de prisión contra el médico Figueredo Moreno es por su responsabilidad en los delitos de violencia intrafamiliar agravada y acceso carnal violento, sentenció el juez.

La Fiscalía reveló que el reconocido médico santandereano Antonio Figueredo Moreno en varias ocasiones maltrato a su expareja durante 2021.

Los hechos ocurrieron en Bucaramanga, entre el 29 de agosto y el 13 de noviembre de 2021, periodo durante el cual la víctima fue maltratada física, verbal y psicológicamente por el hoy condenado, quien además la agredía sexualmente. De acuerdo con la investigación el hoy condenado, quien era su jefe y ejercía una posición de autoridad sobre la víctima, en la última agresión le propinó múltiples golpes en la cara y cuerpo por lo cual recibió una incapacidad médico legal de 30 días”, manifestó Marisol Ramírez, directora seccional de la Fiscalía en Santander.

En la denuncia ante la Fiscalía la médica María Paula Pizarro relató que el cirujano le pegó varios puños en el rostro. “Luego me cogió del pelo, me botó a la cama con toda su fuerza, me sigue pegando. Caí en el piso, me pega un puño en el mentón, me pega patadas en la parte de los pulmones. Luego me botó otra vez al piso (…) posteriormente abusó sexualmente de mí, volví a forcejar y le dije que cómo era capaz de hacerme eso”.

El medico Antonio Figueredo Moreno se encuentra actualmente con medida de aseguramiento domiciliaria. Su abogado apeló la condena de 16 años y 5 meses impuesta por un juez de Bucaramanga.

Condenan a 16 años de cárcel al médico Antonio Figueredo por abusar y golpear a su expareja #VocesySonidos https://t.co/CrZ4hEd7sK — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) February 19, 2024

“Una vez se resuelva la apelación, el Inpec deberá definir la cárcel donde deberá será llevado el médico cirujano para que cumpla su condena”, dijo un abogado experto en temas penales.

Organizaciones de derechos de las mujeres realizaron una manifestación frente al Palacio de Justicia para conocer el fallo condenatorio contra el médico Figueredo.

La #DelegadaMujerYGénero, junto con la Regional #Santander, brindó apoyo en respuesta al caso de la Doctora María Paula Pizarro, víctima de violencia basada en género, quien fue agredida por su ex compañero sentimental el pasado noviembre del 2021. pic.twitter.com/OUfZ8lKlVc — Defensoría del Pueblo (@DefensoriaCol) February 19, 2024

Jaime Lombana, abogado de María Paula Pizarro, la mujer golpeada por el cirujano Antonio Figueredo solicitó que el médico sea retirado del vídeo institucional del himno de Santander.