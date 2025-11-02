Gremios de Santander piden declarar urgencia nacional ante colapso vial en la región

La Alianza por Santander, conformada por los principales gremios e instituciones del departamento, envió una carta a la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, y al director del Invías, Jhon Jairo González, en la que expresa su preocupación por el colapso de la Ruta 45A y la Transversal del Carare, vías nacionales que conectan el nororiente con el centro del país.

De acuerdo con el comunicado, en los últimos días se han registrado fallas graves como el socavamiento en el sector La Charca (Oiba) y la pérdida de calzada en la vereda Zarandas, municipio de Vélez, que mantienen el tránsito restringido y amenazan con aislar a decenas de comunidades.

“Estos hechos reflejan un deterioro acumulado que afecta la conectividad con el resto del país, encarece el transporte de carga y pasajeros, y pone en riesgo la actividad económica del sur de Santander”, señala el documento.

La Alianza pidió al Gobierno priorizar la atención integral de los corredores viales en el presupuesto y comunicar al país los plazos concretos para la intervención de los tramos críticos.



También solicitó cumplir los compromisos del convenio “Vías de los Comuneros”, firmado en diciembre de 2024, que busca canalizar el recaudo de los peajes para financiar obras, variantes y mantenimiento de la vía Zipaquirá–Bucaramanga–San Alberto.

Según los gremios, los cierres han generado sobrecostos logísticos que superan los 75.000 millones de pesos diarios, por el desvío de rutas, el aumento del consumo de combustible y la paralización de la carga.

Además, advirtieron que el aislamiento podría incrementar los precios de alimentos, especialmente de pollo y huevo, ya que Santander produce el 40% del abastecimiento de estos productos para Bogotá y el centro del país.

La Alianza también alertó sobre la afectación a más de 60 mil pasajeros diarios y el riesgo para pequeños productores, transportadores y comerciantes del sur de Santander.

“Santander no puede perder conectividad con Bogotá y el Magdalena Medio. Es una situación que afecta la seguridad vial, el abastecimiento, la salud y la competitividad regional. Solicitamos presencia inmediata del alto Gobierno en el territorio”, puntualiza el documento.