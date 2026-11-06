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Habitantes de San Andrés levantan bloqueo en la vía a Málaga, tras acuerdo con Gobernación

Tras llegar a un acuerdo con la Gobernación de Santander, las comunidades levantaron el cierre vial que adelantaban por los retrasos en la construcción del puente El Congreso.

FOTO PROTESTA VIAL SAN ANDRÉS, SANTANDER.jpg
FOTO: PROTESTA SAN ANDRÉS, SANTANDER- SUMNISTRADA POR COMUNIDADES
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: 6 de nov, 2026

Las comunidades del municipio de San Andrés, Santander, levantaron el bloqueo que mantenían en la vía que comunica con Málaga, luego de alcanzar un acuerdo con la Gobernación departamental frente a los retrasos en la construcción del puente El Congreso.

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La protesta había sido convocada por habitantes inconformes con la demora en la ejecución de esta infraestructura, considerada fundamental para la movilidad y la conexión de las comunidades de esta zona de la provincia de García Rovira.

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Tras las conversaciones con la Administración departamental, los manifestantes decidieron despejar la carretera y dar un compás de espera para que se materialicen los compromisos adquiridos. No obstante, advirtieron que, si no se reactiva la construcción del puente y no se cumplen los acuerdos, volverán a las vías de hecho.

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Laura Robayo, líder de la campaña comunitaria en la zona, denunció que el proyecto acumula varios meses de retraso y cuestionó el ritmo de ejecución de los trabajos. Según manifestó, el contratista envía únicamente dos obreros al lugar y, aunque toman fotografías de las actividades, no se evidencian avances significativos en la construcción.

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"El contrato fue adjudicado hace más de cuatro años, durante la administración del entonces gobernador Mauricio Aguilar, después de que una avalancha destruyera el antiguo puente y dejara incomunicadas a las comunidades y hoy no hay avances considerables", señaló

Por su parte, Jésica Mendoza, secretaria de Infraestructura de Santander, se pronunció sobre las reclamaciones de la comunidad y los compromisos establecidos para atender la situación y avanzar en la ejecución de la obra.

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Los habitantes señalaron que estarán atentos al cumplimiento de lo acordado y esperan que los anuncios se traduzcan en el reinicio de los trabajos.

"La advertencia de la comunidad es clara: el levantamiento del bloqueo no significa que desistan de sus exigencias y podrían retomar las protestas si no ven avances en la construcción del puente El Congreso", señalaron los manifestantes.

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