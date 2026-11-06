Habitantes de San Andrés levantan bloqueo en la vía a Málaga, tras acuerdo con Gobernación

Las comunidades del municipio de San Andrés, Santander, levantaron el bloqueo que mantenían en la vía que comunica con Málaga, luego de alcanzar un acuerdo con la Gobernación departamental frente a los retrasos en la construcción del puente El Congreso.

La protesta había sido convocada por habitantes inconformes con la demora en la ejecución de esta infraestructura, considerada fundamental para la movilidad y la conexión de las comunidades de esta zona de la provincia de García Rovira.

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Comunidades de San Andrés, Santander, levantaron el bloqueo de la vía a Málaga, pero advirtieron que volverán a las protestas si no se reactivan las obras del puente El Congreso. La decisión se tomó tras un acuerdo con la Gobernación de Santander #MañanasBlu pic.twitter.com/xH0b2F8U27 — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) November 6, 2026

Tras las conversaciones con la Administración departamental, los manifestantes decidieron despejar la carretera y dar un compás de espera para que se materialicen los compromisos adquiridos. No obstante, advirtieron que, si no se reactiva la construcción del puente y no se cumplen los acuerdos, volverán a las vías de hecho.



Comunidades de San Andrés, Santander, levantaron bloqueo en la via a Málaga tras acuerdo con la Gobernación. "En una semana deben reiniciar las obras en el puente El Congreso", dijo un campesino afectado #VocesySonidos pic.twitter.com/DOOG3CVGEP — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) November 6, 2026

Laura Robayo, líder de la campaña comunitaria en la zona, denunció que el proyecto acumula varios meses de retraso y cuestionó el ritmo de ejecución de los trabajos. Según manifestó, el contratista envía únicamente dos obreros al lugar y, aunque toman fotografías de las actividades, no se evidencian avances significativos en la construcción.

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"El contrato fue adjudicado hace más de cuatro años, durante la administración del entonces gobernador Mauricio Aguilar, después de que una avalancha destruyera el antiguo puente y dejara incomunicadas a las comunidades y hoy no hay avances considerables", señaló

Bloquean vía por retrasos en obras de puente que afecta a 2.000 familias de Santander #VocesySonidos



https://t.co/7QOL2INuZv — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) November 5, 2026

Por su parte, Jésica Mendoza, secretaria de Infraestructura de Santander, se pronunció sobre las reclamaciones de la comunidad y los compromisos establecidos para atender la situación y avanzar en la ejecución de la obra.

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Los habitantes señalaron que estarán atentos al cumplimiento de lo acordado y esperan que los anuncios se traduzcan en el reinicio de los trabajos.

"La advertencia de la comunidad es clara: el levantamiento del bloqueo no significa que desistan de sus exigencias y podrían retomar las protestas si no ven avances en la construcción del puente El Congreso", señalaron los manifestantes.