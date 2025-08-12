Hallan cuerpos de hombre amarrado de pies y manos en Barrancabermeja: investigan banda criminal

Las autoridades de Barrancabermeja investigan el homicidio de José Daniel Rondón Gil, de 23 años, cuyo cuerpo fue hallado amarrado de pies y manos dentro de una vivienda del barrio Brisas de La Paz, en la comuna 3 de este municipio del Magdalena Medio.

El hallazgo se produjo cuando uniformados de la Policía llegaron al inmueble tras recibir información sobre un posible acto violento. En una de las habitaciones encontraron a la víctima con dos impactos de arma de fuego, uno en la cabeza y otro en el torso superior.

Las primeras hipótesis del macabro crimen apuntan a vendettas entre estructuras del microtráfico.

“El homicidio podría estar relacionado con el tráfico de estupefacientes y aún investigamos los móviles de este hecho”, precisó el coronel Ángel Vivas Casas, comandante operativo del departamento de Policía Magdalena Medio.

Según las investigaciones, en el sector delinque una banda criminal conocida como ‘Los de la M’, lo que refuerza la hipótesis de un ajuste de cuentas. Ante esta situación, la comunidad teme por sus vidas.

La vivienda donde ocurrió el crimen contaba únicamente con dos colchonetas en una habitación, lo que ha llevado a las autoridades a investigar si era utilizada para actividades ilícitas.

De igual forma, se adelanta la recolección de pruebas y cámaras de vigilancia para identificar en que momento Daniel Rondón ingresó a la vivienda. Asimismo, se verifica cuál es la situación del barrio y de los lugares aledaños al inmueble.

Vivas Casas hizo un llamado a la ciudadanía para que entregue información que permita identificar y capturar a los responsables.

De igual manera, recordó que la Alcaldía de Barrancabermeja mantiene un programa de recompensas para quienes aporten datos que ayuden a esclarecer este y otros homicidios recientes en el Puerto Petrolero.

“La colaboración de la comunidad es fundamental para esclarecer estos hechos y evitar que la violencia siga afectando nuestros barrios”, enfatizó el comandante.

