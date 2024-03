“Hemos actuado con estricto seguimiento a las normas del PAE”: secretaria de Educación de Santander

La secretaria de Educación de Santander, María Paola Suárez, le salió al paso a las criticas y denuncias sobre presuntas irregularidades en el proceso de licitación para contratar al operador del PAE para el 2024.

Señaló que son infundadas las denuncias que viene realizando algunas veedurías sobre la licitación. “Quiero informarle a la opinión pública, a los ciudadanos, a los padres de familia y a nuestros niños que estamos trabajando y hemos actuado bajo estricto seguimiento a la normatividad, ciñéndonos en cronogramas, calidad en idoneidades, en experiencia y sobre todo permitiendo que las minutas de nuestros niños bajo el nuevo contrato de alimentación escolar sea una comida digna, decente y bajo los estándares nutricionales y que tangan un verdadero alimento”, dijo la funcionaria.

Sobre el cuestionamiento al pliego de condiciones de la licitación, la secretaria de Educación afirmó que hemos establecido unos requerimientos que “al parecer a muchas personas no les gusta”.

“Por ejemplo el mejoramiento de las condiciones salariales de nuestras manipuladoras, una conciencia social para quien gane esta oferta permitiendo que pueda contratar a aquellos proveedores campesinos en cada unas de las regiones. Con esto estamos cumpliendo no solo0 las promesas de campaña del gobernador Juvenal Díaz Mateus, sino que también estamos vinculando a la sociedad ene so tan importante como lo es la alimentación de nuestro programa de alimentación escolar. Ha muchos no les gusta esto, pero hacemos lo correcto y esperamos que ustedes puedan ver los resultados prontamente”, aseveró María Paola Suárez, secretaria de Educación Departamental.

En Santander el PAE que será contratado por la Gobernación es para los estudiantes de 82 de los 87 municipios del departamento. En Bucaramanga, Floridablanca, Piedecuesta, Girón y Barrancabermeja, los alcaldes son los que contratan el Programa de Alimentación Escolar.