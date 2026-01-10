Homenaje en Bucaramanga a Beatriz González, la maestra del arte colombiano

Bucaramanga honrará la memoria de la maestra Beatriz González, una de las figuras más influyentes del arte colombiano, fallecida recientemente en Bogotá a los 93 años.

El reconocimiento incluirá actividades académicas y culturales, además de la llegada de algunas de sus obras a una biblioteca pública de la ciudad, con el objetivo de fortalecer su legado artístico en Santander.

El investigador de la Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB), Helmuth Torres-Contreras, destacó la importancia histórica de González y su papel fundamental en lo que hoy se conoce como arte del conflicto en Colombia.

Su trabajo, explicó, permitió construir una mirada crítica sobre la violencia, la política y la memoria colectiva del país.



“Beatriz González fue una artista que logró traducir el dolor de la nación en imágenes poderosas, accesibles y profundamente simbólicas”, señaló Torres-Contreras.

El Museo de Arte Moderno de Bucaramanga (MAMB) expresó su pesar por la muerte de la artista, calificándola como un referente fundamental del arte colombiano.

Las directivas del museo resaltaron que su obra y pensamiento marcaron generaciones, fortaleciendo la memoria cultural de la región.

Algunas de las piezas más importantes de González forman parte del patrimonio artístico de la ciudad, lo que permite a la comunidad preservar y difundir su legado para las presentes y futuras generaciones.

En el Centro Cultural del Banco de la República en Bucaramanga se encuentra disponible para consulta pública el Archivo Personal de Beatriz González, uno de los fondos documentales más relevantes del arte colombiano, compuesto por más de cien mil documentos.

Entre ellos están Recortes de prensa, fuente de inspiración para muchas de sus obras, Correspondencia personal, Afiches, folletos y documentos de su trayectoria, catálogos de exposiciones como Auras anónimas y La imagen instantánea, y se espera la llegada de más libros.

Este archivo permite comprender su mirada crítica sobre la violencia, la política, la educación artística y la historia de Colombia, fusionando lo cotidiano con la tragedia nacional.

Además, puede consultarse tanto en Bucaramanga como en la Sala de Arte e Imagen de la Biblioteca Luis Ángel Arango en Bogotá, en formato físico y digital.

Gracias a este acervo, investigadores y público en general pueden acceder al origen de obras emblemáticas como Auras anónimas, en la que González transformó fotografías de víctimas del conflicto en iconos del arte contemporáneo colombiano.

El homenaje programado para finales de enero en Bucaramanga busca no solo honrar su memoria, sino reafirmar el papel de Beatriz González como una de las voces más importantes en la construcción de la memoria histórica del país.