En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Presos políticos Venezuela
'Iván Mordisco'
Llamada Petro - Trump
Nicolás Maduro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Homenaje en Bucaramanga a Beatriz González, la maestra del arte colombiano

Homenaje en Bucaramanga a Beatriz González, la maestra del arte colombiano

A finales de enero, la ciudad recordará a la artista santandereana fallecida a los 93 años, con exposiciones, archivos y obras que resaltan su legado en la memoria cultural y el arte del conflicto en Colombia.

Fallece Beatriz González artista colombiana
Fallece Beatriz González artista colombiana
Imagen Museo de Arte Moderno Bucaramanga. Homenaje a Beatriz González
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 10 de ene, 2026
Editado por: Alix Salamanca

Publicidad

Publicidad

Publicidad