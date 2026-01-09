Murió en Bogotá Beatriz González, maestra del arte colombiano: tenía 93 años

Colombia despide este viernes a una de las figuras más importantes de su historia cultural. Beatriz González, reconocida pintora, grabadora, historiadora del arte y referente del arte contemporáneo nacional, falleció en Bogotá a los 93 años, ciudad donde residía desde hace varios años.

Nacida el 16 de noviembre de 1932 en Bucaramanga, González dedicó más de seis décadas a construir una obra que transformó la manera de narrar la memoria, la política y la identidad del país desde el lenguaje visual. Su trabajo la consolidó como una de las artistas más influyentes de América Latina.

La obra de Beatriz González se caracterizó por su profunda carga simbólica y su mirada crítica sobre la sociedad colombiana. A través de la pintura, el grabado y la gráfica, abordó temas como la violencia, el dolor de las víctimas, la historia política y la vida cotidiana, convirtiendo el arte en un ejercicio de memoria colectiva.

Una de sus obras más reconocidas es “Auras Anónimas”, intervención artística ubicada en el Cementerio Central de Bogotá, considerada hoy uno de los monumentos más importantes del país dedicados a las víctimas del conflicto armado.



Su trabajo fue exhibido en los principales museos de Colombia y en escenarios internacionales, recibiendo numerosos reconocimientos por su aporte a la cultura y al pensamiento crítico.

Tras conocerse la noticia de su fallecimiento, múltiples voces del sector cultural, instituciones y ciudadanos expresaron su dolor y gratitud por el legado que deja una artista que marcó generaciones.