Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Murió en Bogotá Beatriz González, maestra del arte colombiano: tenía 93 años

Murió en Bogotá Beatriz González, maestra del arte colombiano: tenía 93 años

Con su obra marcada por la memoria, la crítica social y la historia del conflicto colombiano, Beatriz González nacida en Bucaramanga, falleció en Bogotá a los 93 años, tras más de seis décadas dedicadas al arte y a la reflexión sobre el país.

