Hospital Internacional de Colombia entre las empresas más innovadoras del país

La Fundación Cardiovascular de Colombia (FCV) fue reconocida como una de las organizaciones más innovadoras del país al ocupar el segundo lugar en el arquetipo Inventor del Ranking de Innovación Empresarial de la ANDI y la revista Dinero, una medición que evaluó a 303 empresas de diferentes sectores económicos en Colombia.

El reconocimiento destaca la capacidad de la institución para desarrollar tecnología propia y transformar la investigación en soluciones con impacto directo en la calidad de vida de los pacientes. En esta ocasión, la iniciativa que le permitió alcanzar este destacado resultado fue la Central de Telemonitoreo del Hospital Internacional de Colombia (HIC), un sistema que ha transformado la atención de pacientes en estado crítico.

La Central de Telemonitoreo funciona como una torre de control clínica desde donde especialistas supervisan en tiempo real la evolución de pacientes hospitalizados, analizan variables fisiológicas, revisan información médica y activan respuestas inmediatas ante cualquier señal de deterioro.

Según la FCV, la implementación de este modelo ha permitido mejorar significativamente los resultados clínicos. Mientras hace tres años la probabilidad de supervivencia de un paciente que sufría un paro cardiorrespiratorio en una unidad de cuidados intensivos era cercana al 25 %, actualmente alcanza el 61 %.



Además, los tiempos de respuesta ante emergencias críticas se redujeron de 138 segundos a apenas 17 segundos, gracias a la integración de videovigilancia clínica permanente, historia clínica electrónica, monitoreo continuo e inteligencia artificial aplicada al proceso asistencial.

“Lo más importante es que estos resultados no se lograron simplemente incorporando más tecnología o aumentando recursos, sino reorganizando el trabajo de un equipo multidisciplinario comprometido con una atención más segura y eficiente”, explicó el doctor Leonardo Salazar Rojas, director del programa de ECMO y Asistencia Ventricular del HIC Instituto Cardiovascular.

El Hospital Internacional de Colombia reducirá más del 10 % de su consumo energético con un proyecto de energía solar con la instalación de 932 paneles fotovoltaicos. La iniciativa evitará la emisión de cerca de 168 toneladas de CO₂ al año #MañanasBlu pic.twitter.com/i7R5ARTiEn — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) May 27, 2026

Para la doctora Sonia Stella Ramírez Ribero, vicepresidenta corporativa de la FCV, el reconocimiento es el resultado de años de trabajo enfocados en fortalecer la innovación como parte fundamental de la cultura institucional.

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“Este resultado es un orgullo para toda la FCV, porque refleja años de trabajo que hoy se traducen en soluciones concretas para los pacientes”, afirmó.

La FCV también se destaca por ser actualmente la institución no universitaria con el mayor número de patentes de tecnología médica en Colombia. Cerca del 30 % de estos desarrollos ya cuenta con registro sanitario y está siendo utilizado en la atención de pacientes.

💡Participamos en el Foro Salud 360, un espacio de conversación sobre el futuro del sector.



📌 Abordamos temas clave como tecnología, innovación y visión competitiva, fundamentales para seguir transformando la atención en salud y el cuidado de la vida. pic.twitter.com/90JzgOowcK — fcvcolombia (@fcvcolombia) May 1, 2026

Además del segundo lugar en la categoría Inventor, la institución se ubicó como el tercer hospital con mejor desempeño en el ranking y alcanzó el puesto 25 entre las organizaciones más innovadoras del país.

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El reconocimiento obtenido por la Fundación Cardiovascular de Colombia posiciona a Santander como un referente nacional en innovación aplicada a la salud y demuestra cómo la tecnología puede convertirse en una herramienta clave para mejorar la atención médica, optimizar los tiempos de respuesta y aumentar las probabilidades de supervivencia de los pacientes más críticos.