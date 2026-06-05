Santander refuerza seguridad en vías y municipios durante el puente festivo

Con un despliegue de cerca de 1.500 uniformados, controles en los principales corredores viales y vigilancia especial en municipios donde se desarrollarán ferias, fiestas y celebraciones religiosas, las autoridades de Santander pusieron en marcha un plan de seguridad para el puente festivo de Corpus Christi.

Las autoridades estiman que durante este fin de semana se movilizarán más de 90.000 vehículos por las carreteras del departamento, mientras que en 28 municipios se realizarán 29 eventos que concentrarán a miles de asistentes entre actividades culturales, religiosas y recreativas.

Las medidas fueron definidas en un consejo de seguridad encabezado por la Secretaría del Interior de Santander, en coordinación con la Policía Nacional, organismos de tránsito y demás entidades encargadas de garantizar la seguridad y la movilidad durante los días de mayor afluencia de viajeros.

El secretario del Interior de Santander, Óscar Hernández, explicó que el objetivo principal es reducir los riesgos en las vías y facilitar el desplazamiento de quienes aprovecharán el puente festivo para viajar por el departamento.



Para ello, las autoridades implementaron restricciones a la circulación de vehículos de carga pesada en horarios específicos entre viernes, sábado y domingo, buscando disminuir la congestión en los corredores con mayor flujo vehicular y mejorar las condiciones de movilidad.

Además del componente vial, el plan contempla acompañamiento institucional en las celebraciones religiosas de Corpus Christi y en las tradicionales ferias y fiestas que se realizarán en municipios como Cimitarra, Simacota y Aguada.

También habrá seguimiento especial a las cabalgatas programadas durante el fin de semana para verificar el cumplimiento de las normas establecidas para este tipo de actividades.

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El comandante del Departamento de Policía Santander, coronel Néstor Arévalo, informó que los uniformados estarán distribuidos estratégicamente en carreteras, sitios turísticos y municipios con eventos masivos.

“Los operativos estarán enfocados en prevenir conductas que generan accidentalidad, entre ellas el exceso de velocidad, los adelantamientos prohibidos y la conducción bajo los efectos del alcohol o sustancias psicoactivas”, explicó el coronel.

Las autoridades reiteraron el llamado a los viajeros para que revisen las condiciones mecánicas de sus vehículos antes de emprender sus recorridos y respeten las normas de tránsito durante todo el puente festivo.

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Asimismo, invitaron a los asistentes a las ferias, fiestas y actividades religiosas a disfrutar de las celebraciones de manera responsable, promoviendo la tolerancia, la convivencia y el respeto por los demás ciudadanos.