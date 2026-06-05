En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Constituyente
Iván Cepeda
De La Espriella
Santiago Uribe

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Condenan a 11 años de cárcel a hombre que intentó matar a un niño con veneno en Santander

Condenan a 11 años de cárcel a hombre que intentó matar a un niño con veneno en Santander

El procesado confesó que quiso acabar con la vida del menor porque “no quería morir solo”. El caso ocurrió hace 14 años.

Sentencia-Juez
Foto: EFE
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: 5 de jun, 2026

Catorce años después de ocurrido uno de los casos más impactantes registrados en el municipio de La Belleza, Santander, la justicia condenó a 11 años y 6 meses de prisión a Luis Arturo Prieto Ariza por intentar asesinar a un menor de edad mediante una gaseosa contaminada con una sustancia química.

La decisión fue adoptada por un juez de conocimiento tras valorar las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación, que demostraron la responsabilidad del procesado en los hechos ocurridos el 26 de abril de 2012.

Según la investigación, Prieto Ariza ofreció a un adolescente de 14 años una gaseosa que previamente había mezclado con una sustancia tóxica con el propósito de causarle la muerte. Después de entregarle la bebida al menor, el hombre también consumió el líquido restante.

Lea también:

ratificación de la condena contra Santiago Uribe.jpg
Judicial

Detalles: corte ratificó condena contra Santiago Uribe y respaldó pruebas del Tribunal

cárcel.jpg
Santanderes

Hombre es condenado a 18 años de cárcel por asesinar a mujer y desnudarla

Atentado frustrado al ELN.
Nación

Frustran atentado del ELN en la vía nacional entre Cesar y Norte de Santander

Pacto Histórico.jpg
Santanderes

Investigan amenazas a integrantes de Credhos y del Pacto Histórico en Santander

La rápida reacción de la víctima fue clave para evitar una tragedia. Tras ingerir la bebida, el menor logró salir del lugar y pedir ayuda, lo que permitió que tanto él como el agresor recibieran atención médica oportuna.

Durante el proceso judicial, el hoy condenado reconoció ante las autoridades que tomó la decisión de atentar contra la vida del adolescente porque tenía intenciones de suicidarse y “no quería quitarse la vida solo”, una confesión que se convirtió en una de las pruebas determinantes dentro del expediente.

Publicidad

Por estos hechos, la Fiscalía le imputó responsabilidad en el delito de homicidio en grado de tentativa, cargo por el cual finalmente fue condenado.

El caso conmocionó a la comunidad de La Belleza por la gravedad de los hechos y porque la víctima era un menor de edad. Aunque ocurrió en 2012, el proceso judicial se extendió durante varios años hasta que la justicia emitió una sentencia condenatoria definitiva.

La decisión judicial representa el cierre de un caso que generó preocupación en Santander y reafirma la importancia de las investigaciones adelantadas por la Fiscalía para esclarecer delitos que atentan contra la vida e integridad de niños, niñas y adolescentes.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Fiscalía General de la Nación

Blu Radio

Noticias de hoy

Belleza

Santander

Homicidios

Menores de edad

Bucaramanga

Publicidad

Publicidad

Publicidad