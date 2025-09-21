Identifican a dos responsables de instalar banderas del ELN en la provincia Guanentina

El gobernador de Santander, Juvenal Díaz, confirmó que ya "fueron identificadas dos personas señaladas como responsables de instalar banderas alusivas al ELN en la provincia Guanentina, incluso tenían en su poder propaganda de estos bandidos".

Los hallazgos se enmarcan en una serie de hechos que han generado alarma en distintos municipios del departamento.

El primer hecho se registró en el municipio de Charalá, donde las autoridades retiraron tres banderas colocadas en sectores como Juan Curití, el Punteral y “La Y”, en la vía entre San Gil y Charalá.

El segundo caso ocurrió en Piedecuesta, donde el mismo día aparecieron dos banderas del grupo subversivo en la subestación de energía de Guatiguará y otra en la vereda Pozo Negro.



Ante los episodios, el gobernador destacó el trabajo coordinado entre la Policía y el Ejército, que han reforzado operativos en los corredores viales, zonas rurales y puntos estratégicos. Las investigaciones buscan determinar responsabilidades y verificar si esta propaganda armada va acompañada de otras acciones ilícitas como extorsiones o alteraciones del orden público.

Además, varios alcaldes de municipios afectados han manifestado preocupación por la creciente intimidación hacia comunidades, comerciantes y ganaderos, lo cual ha llevado a reforzar la vigilancia en fronteras territoriales como Norte de Santander y García Rovira.

Díaz explicó que la situación de orden público en Santander continúa siendo un reto, particularmente ante los intentos de grupos armados del Magdalena Medio por ingresar al departamento desde el sur de Bolívar. Sin embargo, destacó que gracias al esfuerzo conjunto entre la Policía y el Ejército se ha logrado contener estas amenazas.

El gobernador también señaló que alcaldes de la región están preocupados por el aumento en intimidaciones, extorsiones y acciones de propaganda armada que buscan generar miedo, especialmente en zonas limítrofes como Norte de Santander y los municipios de García Rovira.

Las autoridades confirmaron que ya hay operativos de inteligencia en marcha para identificar con exactitud a los responsables, y anunciaron que fortalecerán la vigilancia en puntos estratégicos.

Igualmente, se hacen llamados a la ciudadanía para denunciar cualquier aparición de propaganda subversiva.