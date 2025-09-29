Industria de la confección pide igualdad tributaria con ‘apps’ de comercio internacional

La Cámara Colombiana de la Confección reiteró su llamado al Gobierno Nacional y al Congreso de la República para avanzar en la eliminación de beneficios tributarios que, según el gremio, afectan la competitividad de la industria textil y ponen en riesgo miles de empleos formales en el país.

En un balance de las gestiones realizadas durante 2025, el gremio destacó los avances en materia de políticas industriales, pero advirtió que persisten medidas que generan desequilibrios frente a la competencia internacional.

Uno de los puntos centrales es la exoneración del IVA a importaciones de bajo valor -conocidas como régimen minimis- que permite a productos menores a 200 dólares ingresados por tráfico postal o mensajería rápida entrar al país sin el impuesto del 19%.

Según la Cámara, esta norma, diseñada inicialmente para envíos personales, está siendo “aprovechada por plataformas como Shein, Temu y Amazon, lo que genera una competencia desleal frente a empresarios nacionales que deben cumplir con toda la carga tributaria”.



“Necesitamos reglas claras y justas. Mientras cumplimos con todos los impuestos, grandes actores externos logran comercializar sin los mismos costos fiscales, lo que amenaza la sostenibilidad de nuestras empresas”, señaló el gremio en el comunicado.

Otro avance resaltado fue la gestión que permitió la reducción de aranceles para insumos no producidos localmente, beneficio que también cobija al sector del calzado. Aunque el decreto definitivo está pendiente de firma, la Cámara destacó la participación de asociaciones como ACICAM, FEDECALZADO y ASOINDUCALS, que se sumaron al proceso de concertación para consolidar un frente común en defensa de la producción nacional.

La entidad recalcó que estas medidas buscan fortalecer la cadena de valor de la moda en Colombia, garantizar acceso a insumos en condiciones competitivas y proteger la generación de empleo.

Publicidad

Finalmente, la Cámara Colombiana de la Confección insistió en que seguirá trabajando en mesas de diálogo con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para que las decisiones de política pública favorezcan un comercio justo y promuevan la industria nacional.

