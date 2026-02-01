Instalarán puente militar en Bocas del Opón que conectará a cuatro municipios de Santander

Más de 8.000 habitantes de la provincia de Vélez dejarán atrás recorridos de hasta seis horas para poder movilizarse. Un puente metálico semipermanente será instalado sobre el río Quiratá y permitirá la conexión directa con la Troncal de La Paz, clave para el transporte de alimentos y el acceso a servicios básicos.

Después de más de 30 años de espera, las comunidades rurales de La Paz, Vélez, Landázuri y Santa Helena del Opón contarán con una nueva infraestructura vial que transformará su movilidad y reducirá el aislamiento histórico de la zona.

La estructura metálica modular ya fue trasladada hasta el corregimiento de Bocas del Opón y será instalada sobre el río Quiratá, habilitando el paso vehicular entre estos municipios y facilitando la salida de productos agrícolas hacia los principales centros de comercio del departamento.

Tras 30 años de aislamiento, instalarán puente militar sobre el río Quiratá, en Santander. La estructura conectará cuatro municipios La Paz, Vélez, Landázuri y Santa Helena del Opón y beneficiá a más de 8.000 habitantes que tenían que realizar trayectos más largos. pic.twitter.com/DXk3X900M3 — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) February 1, 2026

Durante años, campesinos y habitantes debían rodear caminos veredales por más de seis horas para transportar alimentos, llevar sus cosechas o asistir a citas médicas en Bucaramanga. Con el nuevo puente, tendrán conexión directa con la Troncal de La Paz, corredor que comunica esta provincia con la capital santandereana y el Magdalena Medio.



Según explicó Eduard Sánchez, director de Gestión del Riesgo del departamento, la obra busca mejorar la conectividad, dinamizar la economía local y garantizar un acceso más seguro a servicios de salud, educación y comercio.

La instalación contará con apoyo logístico de la Gobernación, maquinaria pesada y acompañamiento del Ejército Nacional.

Las autoridades esperan que, una vez en funcionamiento, el puente reduzca tiempos de desplazamiento, disminuya riesgos en temporada de lluvias y mejore la calidad de vida de miles de familias campesinas.