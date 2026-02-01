En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Messi
Amnistía en Venezuela
Petro
Emergencia económica

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Instalarán puente militar en Bocas del Opón que conectará a cuatro municipios de Santander

Instalarán puente militar en Bocas del Opón que conectará a cuatro municipios de Santander

Tras 30 años de aislamiento, instalarán puente militar sobre el río Quiratá. La estructura conectará a La Paz, Vélez, Landázuri y Santa Helena del Opón y beneficiará a más de 8.000 habitantes.

Publicidad

Publicidad

Publicidad