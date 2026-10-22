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Investigación de la UIS revela relación entre accidentes cerebrovasculares y el Chagas

Una investigación realizada por la UIS en el Hospital Universitario de Santander encontró que cerca del 30 % de los pacientes estudiados con ACV isquémico tenía la infección por Chagas.

foto chagas.jpg
Insecto 'pito', transmisor del Chagas
// Ministerio de Salud
Por: Verónica Rincón
|
Actualizado: 22 de oct, 2026

La enfermedad de Chagas podría ser un factor clave para entender algunos casos de accidentes cerebrovasculares (ACV) y su gravedad en Santander. Así lo advierte una investigación de la Universidad Industrial de Santander (UIS), desarrollada con pacientes atendidos en el Hospital Universitario de Santander (HUS), que encontró una alta presencia de esta infección entre quienes sufrieron un ACV isquémico.

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El estudio, titulado Seropositividad para Chagas en ACV isquémico: mayor severidad neurológica y daño cardioembólico en Santander, Colombia, encontró que cerca del 30 % de los pacientes evaluados tenía la infección, frente a una prevalencia aproximada del 2 % estimada para la población general colombiana.

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Según Laura Marcela Rey, médica residente de Medicina Interna de la UIS e investigadora principal, varios pacientes desconocían que tenían Chagas hasta que llegaron a urgencias por el evento cerebrovascular. La infección puede permanecer sin síntomas durante décadas y afectar progresivamente el corazón.

La investigadora explicó que “el parásito Trypanosoma cruzi puede debilitar el músculo cardíaco, provocar arritmias y favorecer la formación de coágulos. Si estos viajan hasta el cerebro y obstruyen una arteria, pueden ocasionar un ACV isquémico”.

Los resultados evidenciaron un mayor compromiso cardíaco entre los pacientes con Chagas: el 45 % tenía una capacidad de bombeo del corazón muy reducida, frente al 13 % de quienes no presentaban la infección. También se identificaron más alteraciones en los electrocardiogramas y antecedentes de otros accidentes cerebrovasculares.

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El equipo de investigadores también encontró que, por cada punto adicional en esa escala, el riesgo de morir durante la hospitalización aumentaba un 11 %.

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La investigación, liderada por el neurólogo Iván Mauricio Peña Castellanos, busca aportar evidencia para mejorar la identificación de esta infección en pacientes con ACV. El trabajo recibió el segundo puesto en la modalidad oral de investigación del Congreso Colombiano de Neurología, un reconocimiento a la ciencia desarrollada en Santander.

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