FCV abre convocatoria para estudio clínico en pacientes con diagnóstico de Chagas

La Fundación Cardiovascular de Colombia (FCV), a través de su Unidad de Estudios Clínicos, anunció la apertura de una convocatoria dirigida a personas mayores de 18 años con diagnóstico confirmado de enfermedad de Chagas, sin síntomas o con manifestaciones leves, que aún no hayan iniciado tratamiento.

El objetivo del proyecto es evaluar una terapia innovadora que podría transformar el manejo de esta enfermedad, considerada silenciosa y potencialmente mortal.

Según el doctor Luis Eduardo Echeverría, investigador y jefe del servicio de Falla y Trasplante Cardíaco del HIC Instituto Cardiovascular, el Chagas es causado por un parásito que puede permanecer durante años en el organismo sin presentar señales visibles. Sin embargo, en fases avanzadas puede comprometer órganos vitales como el corazón y el sistema digestivo.

“Si no se identifica y trata a tiempo, la enfermedad de Chagas puede derivar en insuficiencia cardíaca, necesidad de dispositivos para evitar muerte súbita o incluso trasplante cardíaco. En casos más avanzados, puede conducir a la muerte”, explicó el especialista.



Actualmente, las opciones de tratamiento para esta enfermedad llevan más de cinco décadas en uso y presentan limitaciones. De ahí que este nuevo estudio represente una oportunidad para explorar alternativas con potencial de mejorar la respuesta y reducir efectos adversos.

La FCV precisó que los participantes tendrán asesoría médica especializada, seguimiento continuo, exámenes clínicos, pruebas diagnósticas y acompañamiento integral durante todo el proceso. La participación es voluntaria, está regulada por protocolos científicos internacionales y requiere disponibilidad para asistir a los controles, además de contar con una red de apoyo familiar.

Con más de 25 años de experiencia y más de 150 investigaciones desarrolladas, la Unidad de Estudios Clínicos de la FCV ha beneficiado a más de 5.000 participantes en colaboración con la industria farmacéutica, bajo altos estándares científicos y éticos.

Publicidad

Las personas interesadas en obtener más información o inscribirse pueden comunicarse a las líneas 316 521 7276 o 315 605 4206, disponibles de lunes a viernes entre las 7:00 a.m. y las 5:00 p.m.