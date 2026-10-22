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Radican más de 3.700 firmas ante la Presidencia para destrabar obras en vía de Bucaramanga

La obra vial, esperada desde hace más de 50 años, enfrenta pendientes en la adquisición de 125 predios, la actualización de estudios y diseños y la financiación.

FOTO VÍA LA CEMENTO- BUCARAMANGA.jpg
FOTO: Vía La Cemento - La Virgen - suministrada por Alcaldía de Bucaramanga
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: 22 de oct, 2026

Más de 3.700 firmas fueron radicadas ante la Presidencia de la República para solicitar al Gobierno Nacional que priorice y gestione los recursos necesarios para avanzar en la doble calzada de la vía La Virgen–La Cemento, un proyecto estratégico para la movilidad del norte de Bucaramanga, el área metropolitana y Santander.

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La iniciativa fue impulsada por la Veeduría Ciudadana Doble Calzada Vía La Virgen–La Cemento, que llevó a Bogotá la petición de las comunidades para que se destraben los obstáculos que han impedido concretar esta obra, considerada clave para mejorar la conectividad, la seguridad vial y el transporte de productos hacia el interior del país.

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El proceso también cuenta con el acompañamiento de la Contraloría General de la República, que realizó una tercera mesa de seguimiento con las entidades vinculadas al Comité Directivo del Convenio 1113 de 2016, representantes de la veeduría y líderes ciudadanos.

Uno de los principales pendientes es la gestión de 125 predios necesarios para avanzar en el proyecto. Según explicó el representante a la Cámara por Santander, Diego Fran Ariza Pérez, 32 predios están bajo responsabilidad de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), que dispone de cerca de $38.000 millones para adelantar el proceso. Los otros 93 corresponden al Instituto Nacional de Vías (Invías).

En las mesas de trabajo también se planteó estudiar la incorporación de Rionegro al comité directivo del convenio, buscar alternativas financieras para actualizar los estudios y diseños de los tramos 6A y 6B y convocar al director nacional del Invías para gestionar la priorización de la obra.

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El representante Ariza anunció, además, que radicó un debate de control político para que Invías, la ANI, la Gobernación de Santander y la Alcaldía de Bucaramanga expliquen el estado del proyecto y los compromisos para superar los retrasos.

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Por su parte, Jesús Caucil, representante de la veeduría ciudadana, destacó que la recolección de firmas busca que el Gobierno Nacional viabilice y priorice esta infraestructura, cuyo impacto, afirmó, beneficiaría no solo al norte de Bucaramanga, sino también a la competitividad regional.

La movilización ciudadana surgió de la mesa de trabajo “Santander Dialoga: Soluciones para la vía La Virgen–La Cemento”, realizada el 13 de mayo de 2026. En ese encuentro se identificaron tres obstáculos principales: la falta de una fuente de financiación disponible para ejecutar las obras, la necesidad de actualizar los estudios y diseños y los trámites prediales pendientes.

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La radicación de las firmas representa una nueva presión ciudadana para que las entidades nacionales y territoriales definan una ruta concreta, con responsabilidades y plazos verificables, que permita avanzar en una obra reclamada por las comunidades desde hace décadas.

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