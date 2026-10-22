Procuraduría formula cargos a exalcalde de Charta por fallas en millonario contrato

La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el exalcalde de Charta, Santander, Álvaro Toloza Rojas, el exsecretario de Planeación e Infraestructura, Juan Carlos Gómez Castro, y el exfuncionario Harold Marcel Moreno Landazábal, por presuntas irregularidades en un contrato para la construcción de dos puentes metálicos en zona rural del municipio.

Según el organismo de control, las posibles anomalías estarían relacionadas con la ejecución de un contrato de 2023, cuyo valor ascendió a $1.719 millones, destinado a construir puentes para el tránsito vehicular en las veredas La Rinconada y La Caña.

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La investigación disciplinaria busca establecer si los estudios técnicos entregados por la firma consultora presentaban deficiencias geotécnicas y estructurales que no fueron advertidas ni corregidas antes de avanzar con el proyecto.

Procuraduría formula cargos contra exalcalde de Charta y dos exfuncionarios. Álvaro Toloza , Juan Carlos Gómez y Harold Moreno son investigados disciplinariamente por presuntas irregularidades en la ejecución de un contrato de más de $1.700 millones #MañanasBlu pic.twitter.com/qifLEtVdR1 — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) October 21, 2026

La Procuraduría también examina la actuación del entonces secretario de Planeación e Infraestructura, quien habría supervisado el trabajo de la consultora sin exigir el cumplimiento de los estándares técnicos y las normas aplicables. Además, investiga si el funcionario que apoyaba la supervisión omitió advertir las inconsistencias detectadas en los estudios.

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El caso se centra en posibles fallas en la planeación y supervisión de una obra pública, aspectos que pueden comprometer la calidad, seguridad y adecuada inversión de los recursos del municipio. Sin embargo, la formulación de cargos corresponde a una etapa del proceso disciplinario y no constituye una declaración de responsabilidad.

Procuraduría vigila elección del contralor de Santander por posibles irregularidades #VocesySonidos https://t.co/QkmOmQzvSR — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) October 21, 2026

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La entidad calificó provisionalmente las conductas investigadas como faltas gravísimas cometidas a título de culpa grave. El proceso deberá determinar si los tres exfuncionarios incurrieron en responsabilidad disciplinaria.