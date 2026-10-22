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Procuraduría formula cargos a exalcalde de Charta por fallas en millonario contrato

El caso se centra en posibles fallas en la planeación y supervisión de una obra pública, aspectos que pueden comprometer la calidad, seguridad y adecuada inversión de los recursos del municipio.

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Procuraduría General de la Nación
Procuraduría General de la Nación
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: 22 de oct, 2026

La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el exalcalde de Charta, Santander, Álvaro Toloza Rojas, el exsecretario de Planeación e Infraestructura, Juan Carlos Gómez Castro, y el exfuncionario Harold Marcel Moreno Landazábal, por presuntas irregularidades en un contrato para la construcción de dos puentes metálicos en zona rural del municipio.

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Según el organismo de control, las posibles anomalías estarían relacionadas con la ejecución de un contrato de 2023, cuyo valor ascendió a $1.719 millones, destinado a construir puentes para el tránsito vehicular en las veredas La Rinconada y La Caña.

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La investigación disciplinaria busca establecer si los estudios técnicos entregados por la firma consultora presentaban deficiencias geotécnicas y estructurales que no fueron advertidas ni corregidas antes de avanzar con el proyecto.

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La Procuraduría también examina la actuación del entonces secretario de Planeación e Infraestructura, quien habría supervisado el trabajo de la consultora sin exigir el cumplimiento de los estándares técnicos y las normas aplicables. Además, investiga si el funcionario que apoyaba la supervisión omitió advertir las inconsistencias detectadas en los estudios.

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El caso se centra en posibles fallas en la planeación y supervisión de una obra pública, aspectos que pueden comprometer la calidad, seguridad y adecuada inversión de los recursos del municipio. Sin embargo, la formulación de cargos corresponde a una etapa del proceso disciplinario y no constituye una declaración de responsabilidad.

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La entidad calificó provisionalmente las conductas investigadas como faltas gravísimas cometidas a título de culpa grave. El proceso deberá determinar si los tres exfuncionarios incurrieron en responsabilidad disciplinaria.

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