Investigan a subteniente de Policía en Santander por presunto acoso sexual a auxiliar

En medio de un proceso de investigación disciplinario, la Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra la subteniente Sandra Milena Moreno Pinzón, adscrita al Departamento de Policía Santander, por un presunto caso de acoso sexual ocurrido en la estación de Policía de Molagavita.

De acuerdo con el organismo de control, la investigación busca establecer si la oficial incurrió en comportamientos inadecuados e irrespetuosos contra una auxiliar de Policía durante la vigencia 2024, hechos que habrían ocurrido mientras ambas prestaban servicio en esa estación policial.

La Procuraduría Provincial de Bucaramanga adelanta la actuación disciplinaria con el propósito de verificar si la uniformada vulneró el principio de moralidad que rige la función pública y el comportamiento de los servidores del Estado.

En la decisión, el Ministerio Público calificó provisionalmente la conducta investigada como una falta gravísima a título de dolo.