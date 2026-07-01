En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Terremoto en Venezuela
Abelardo De La Espriella
Selección Colombia
La Ola Blu
#MundialEnBlu

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Investigan a subteniente de Policía en Santander por presunto acoso sexual a auxiliar

Investigan a subteniente de Policía en Santander por presunto acoso sexual a auxiliar

La oficial, adscrita al Departamento de Policía Santander y que laboraba en la estación de Molagavita, es investigada por presuntos comportamientos inadecuados hacia una auxiliar de Policía en 2024.

Policía de Colombia
Policía
X: @PoliciaColombia
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: 1 de jul, 2026

En medio de un proceso de investigación disciplinario, la Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra la subteniente Sandra Milena Moreno Pinzón, adscrita al Departamento de Policía Santander, por un presunto caso de acoso sexual ocurrido en la estación de Policía de Molagavita.

De acuerdo con el organismo de control, la investigación busca establecer si la oficial incurrió en comportamientos inadecuados e irrespetuosos contra una auxiliar de Policía durante la vigencia 2024, hechos que habrían ocurrido mientras ambas prestaban servicio en esa estación policial.

Lea también:

Famoso cantante de pop enfrenta dos nuevas denuncias por presuntos abusos sexuales
Mundo

Famoso cantante de pop enfrenta dos nuevas denuncias por presuntos abusos sexuales

Denuncian abuso en jardín a niña de 3 años en Bogotá
Antioquia

Denuncian abuso sexual contra niña de 7 años en El Peñol, Antioquia: docente sería responsable

La Procuraduría Provincial de Bucaramanga adelanta la actuación disciplinaria con el propósito de verificar si la uniformada vulneró el principio de moralidad que rige la función pública y el comportamiento de los servidores del Estado.

En la decisión, el Ministerio Público calificó provisionalmente la conducta investigada como una falta gravísima a título de dolo.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Bucaramanga

Santander

Policía Nacional

Procuraduría General de la Nación

Blu Radio

Publicidad

Publicidad

Publicidad