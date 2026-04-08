Invías cancela licitación para terminar variante de San Gil; obras paralizadas desde 2025

La construcción de la variante de San Gil suma un nuevo revés. Un memorando interno del Instituto Nacional de Vías (Invías), publicado en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop), confirmó la cancelación del proceso de licitación para reanudar las obras y la interventoría del proyecto, debido a la falta de tiempo para cumplir con el cronograma y asegurar los recursos.

De acuerdo con el documento, la decisión se formalizó mediante el memorando 20261-VBOG-019961 del 27 de marzo de 2026, en el que la Subdirección de Estructuración de Proyectos solicitó cancelar los procesos LP-DEO-SMCN-034-2025 (obra) y CMA-DEO-SMCN-60-2025 (interventoría). La entidad argumentó que “la insuficiencia del tiempo disponible frente al cronograma establecido impidió la aprobación de las vigencias futuras requeridas para el soporte financiero de ambas contrataciones”.

La noticia generó reacciones en el departamento. Juan Pablo Remolina, director ejecutivo de Prosantander, calificó la decisión como “absolutamente lamentable” y aseguró que se trata de una muestra del abandono del Gobierno Nacional frente a la región.

“Es una obra estratégica no solo para Santander sino para el país, especialmente en un momento en que se habla de impulsar el turismo. Sin vías de acceso adecuadas, ese objetivo no se va a lograr”, señaló.



El dirigente gremial advirtió que la parálisis del proyecto afecta directamente a uno de los principales corredores turísticos del país, que conecta destinos como San Gil, Barichara y El Socorro.

“Lo que vemos son retrasos constantes, adiciones y obras que no se terminan. Es una situación que golpea a las comunidades y frena el desarrollo regional”, agregó.

Por su parte, el alcalde de San Gil, Edgar Pinzón, aseguró que la cancelación no había sido informada oficialmente a las autoridades locales, pese a que el proceso venía siendo objeto de seguimiento.

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“Nos sorprende esta decisión. En las reuniones más recientes con Invías, el Ministerio de Transporte y la Contraloría, el proceso avanzaba con normalidad y nunca se nos manifestó que se fuera a cancelar”, indicó.

El mandatario explicó que el proyecto contaba con respaldo en vigencias futuras, con una asignación de $10.000 millones para 2025 y $60.000 millones para 2026. Sin embargo, reconoció que, según el memorando conocido, el proceso no alcanzó a completarse dentro de los tiempos establecidos.

La variante de San Gil es una obra que arrastra retrasos desde hace varios años. Según el informe de veeduría de la Cámara de Comercio de Bucaramanga correspondiente al segundo semestre de 2025, el proyecto presenta un avance físico del 42,7%, pese a que ya se ejecutó el 100% de los recursos asignados.

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En total, la obra, desde su inicio en agosto de 2018, ha requerido una inversión de $174.890 millones, mientras que la interventoría suma $15.804 millones. Sin embargo, tras 73 meses de ejecución, cuando inicialmente estaba prevista para 54 meses, solo se han construido 4,1 de los 9,6 kilómetros proyectados.

Además, los contratos de obra e interventoría finalizaron el 17 de enero de 2025, fecha desde la cual los trabajos permanecen suspendidos por falta de recursos.

El informe también advierte problemas en la gestión predial y ambiental. De los 223 predios necesarios para la ejecución del proyecto, aún faltan cerca de 97 por adquirir, mientras que sigue pendiente la compensación ambiental en más de 118 hectáreas.

Blu Radio. Informe de veeduría Cámara de Comercio de Bucaramanga - segundo semestre 2025

Aunque Invías había planteado estructurar nuevos contratos para culminar la variante, la cancelación del proceso de licitación deja en incertidumbre el futuro de una de las obras más importantes para la conectividad y el desarrollo del sur de Santander.

Entre tanto, autoridades locales, gremios y comunidades insisten en la necesidad de que el Gobierno Nacional garantice los recursos y reactive el proyecto, considerado clave para mejorar la movilidad y potenciar el turismo en la región.