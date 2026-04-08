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Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Invías cancela licitación para terminar variante de San Gil; obras paralizadas desde 2025

Invías cancela licitación para terminar variante de San Gil; obras paralizadas desde 2025

La obra Variante de San Gil, que adelanta el Invías, inició en agosto de 2018 y desde enero de 2025 están suspendidos los trabajos por falta de recursos.

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