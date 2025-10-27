Javier Sarmiento se posesionó como alcalde encargado de Bucaramanga

En un acto que se realizó frente al Palacio Municipal, Javier Sarmiento tomó posesión este lunes como alcalde designado de Bucaramanga, cargo que ejercerá hasta el próximo 14 de diciembre, cuando se realicen las elecciones atípicas convocadas para elegir al nuevo mandatario de la ciudad tras la salida de Jaime Andrés Beltrán a quien el Consejo de Estado le anuló la elección por doble militancia.

La posesión se llevó a cabo ante Héctor Elías Ariza, notario séptimo de Bucaramanga, y contó con la presencia del gobernador de Santander, Juvenal Díaz, algunos concejales, directores de entidades descentralizadas y funcionarios de la administración municipal.

En su primer pronunciamiento, Sarmiento anunció que su primera acción será convocar un consejo de seguridad metropolitano con los alcaldes de Bucaramanga, Floridablanca, Girón, Piedecuesta y Lebrija.

“No es necesario hacer un consejo de gobierno municipal sino metropolitano, para cerrar las fronteras a la delincuencia. A los bandidos locales y foráneos que pretendan venir a delinquir a nuestra ciudad, mano dura, individualización y judicialización inmediata”, aseguró el mandatario.



El alcalde designado agregó que también adelantará un consejo de gobierno conjunto con la Gobernación de Santander, para fortalecer el trabajo articulado con las autoridades departamentales y nacionales.

“La premisa es construir sobre lo construido. Vamos a fortalecer las acciones con la fuerza pública e integrar a la sociedad para neutralizar rápidamente a los actores delincuenciales. Hago un llamado a la ciudadanía para que coopere y trabaje de la mano con las autoridades”, indicó Sarmiento.

Tras su posesión, el nuevo alcalde encargado de Bucaramanga, Javier Sarmiento, invitó a un consejo de seguridad metropolitano y señaló que evaluará la continuidad de algunos de los miembros del gabinete en la administración municipal #MañanasBlu pic.twitter.com/NIm6uv4r9D — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) October 27, 2025

Sarmiento también se refirió a la crisis del sistema de transporte masivo Metrolínea, uno de los principales retos de la ciudad.

“El transporte público requiere soluciones que no son de corto plazo. Vamos a estructurar un proyecto con un equipo de expertos para ofrecer una solución a mediano y largo plazo. La ciudadanía necesita un sistema económico y eficiente que permita movilizarse por la ciudad”, afirmó.

Finalmente, sobre posibles cambios en el gabinete municipal, el alcalde designado señaló que primero realizará un proceso de empalme y evaluación con los actuales secretarios.

“Estamos conociendo al gabinete, que es muy competente y técnico. Evaluaremos si existe o no la necesidad de realizar ajustes”, puntualizó.