¿Cuándo operarán los buses alquilados por Metrolínea? Alcalde encargado responde

Ante la creciente inquietud de los ciudadanos por la falta de operación de los 12 buses alquilados por Metrolínea, el alcalde encargado de Bucaramanga, Eduard Sánchez, anunció que convocará una reunión con el gerente del sistema de transporte masivo para exigir claridad sobre la fecha de inicio del servicio y el plan de recuperación de las estaciones, muchas de ellas vandalizadas y en estado de abandono.

“Nos han reportado que hay 12 buses listos para entrar a prestar el servicio de transporte masivo, y es importante articular cómo va a ser su funcionamiento, porque tenemos una realidad: las estaciones no se encuentran en buen estado. Hay dificultades jurídicas que han frenado el avance de este proceso, y eso impide que la administración pueda actuar de manera efectiva, como es nuestro propósito”, explicó el mandatario encargado.

El mandatario encargado agregó que en la reunión participarán las autoridades competentes, la Dirección de Tránsito y la gerencia de Metrolínea, con el fin de definir una hoja de ruta que permita poner en marcha los vehículos y rescatar gradualmente el sistema, garantizando la seguridad en los entornos donde operan las estaciones.

El sistema Metrolínea, que atraviesa una profunda crisis operativa y financiera, continúa prestando un servicio limitado en el área metropolitana de Bucaramanga, mientras la ciudadanía reclama soluciones inmediatas para la movilidad y la recuperación del transporte público masivo.