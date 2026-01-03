En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / La esperanza vuelve a la maleta: migrantes venezolanos en Bucaramanga sueñan con el regreso

La esperanza vuelve a la maleta: migrantes venezolanos en Bucaramanga sueñan con el regreso

Migrantes venezolanos en Bucaramanga expresan ilusión y fe tras conocerse la noticia que marca un nuevo capítulo para su país.

Venezolanos en Bucaramanga.
Por: Alix Salamanca
|
Actualizado: 3 de ene, 2026
Editado por: Alix Salamanca

