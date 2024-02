Ladrón se metió a iglesia de Bucaramanga para robarse tres sillas plásticas: “irrespetó la cuaresma”

Los fieles de la Parroquia San Pablo Apóstol, ubicada en el barrio Dangond de Bucaramanga, están indignados luego de que un hombre perpetrara un robo en horas de la madrugada del jueves 15 de febrero.

Según relatos de los encargados del templo católico, la mañana del jueves inició con la rutina habitual: abrir las puertas para que los fieles asistieran a la misa matutina de las 6:00 a.m. La parroquia está ubicada en la carrera 15 con calle 105.

En medio de esta práctica diaria, un hombre aprovechó la apertura del templo y, sin titubear, sustrajo tres sillas plásticas que habitualmente se utilizan para acomodar a los fieles cuando la afluencia es alta durante las ceremonias religiosas.

Este es el momento cuando un delincuente roba varias sillas de la iglesia San Pablo Apóstol del barrio Dangond de Bucaramanga. La comunidad del sector pide a las autoridades más operativos tras el aumento de atracos en el sur de la capital santandereana #MañanasBlu pic.twitter.com/Sj2OnrKquO — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) February 16, 2024

Publicidad



"Abrimos las puertas de la iglesia a las 5:30 de la mañana y había llegado una sola persona. El delincuente aprovechó para llevarse las sillas", lamentó uno de los encargados del templo.

Si bien el valor material de las sillas asciende a 160 mil pesos, lo que más ha consternado a la comunidad católica no es la pérdida económica, sino el ultraje al lugar considerado sagrado.

"Lo que nos genera rechazo es que no se respeten los lugares sagrados. Este delincuente le pedimos que se arrepienta y ojalá devuelva las sillas. No importa el valor sino el acto cometido en un lugar santo. Esas sillas son para la comunidad para que pueda sentarse durante las eucaristías, el séptimo mandamiento dice, no robarás", dijo un feligrés.