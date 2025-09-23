Lanzan programa de becas internacionales con más de 400 cupos en Santander

La Gobernación de Santander, en articulación con el Grupo Summa Internacional, anunció el inicio del programa Becas al Mérito Santandereano, que abrirá más de 400 plazas académicas para estudios de pregrado, posgrado y doctorado en universidades de prestigio ubicadas en el Reino Unido, España y México.

El beneficio está dirigido exclusivamente a ciudadanos que hayan nacido o residan en el departamento, y ofrece descuentos que alcanzan hasta el 80 % del valor de la matrícula, según la categoría asignada. Los programas se impartirán en modalidad virtual, lo que permitirá a los participantes acceder a contenidos de alta calidad adaptados a las demandas actuales del mercado laboral global.

“Queremos que más santandereanos accedan a formación internacional. Desde la Gobernación impulsaremos la difusión de la convocatoria para que la mayor cantidad de personas pueda aprovechar este beneficio”, señaló el gobernador Juvenal Díaz.

La inscripción está habilitada para los habitantes de los 87 municipios de Santander a través de la página web oficial www.santanderbecas.com.co. Allí se encuentra la oferta completa de más de 90 programas académicos entre carreras universitarias, especializaciones, maestrías y doctorados.



Federico Ospina, presidente del Grupo Summa Internacional, destacó el impacto de la alianza: “Nuestro objetivo es democratizar el acceso a la educación superior de calidad. Por eso, el único requisito para participar es ser santandereano, bien por nacimiento o por residencia”.

Las universidades aliadas cuentan con acreditaciones internacionales y convalidaciones reconocidas en Colombia. Entre ellas se encuentran la London School of Design and Marketing y la Norwich University of the Arts en el Reino Unido, además de la Universidad Americana Europa (UNADE) y la Universidad IEU en México.