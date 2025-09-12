Así puede aplicar a las becas de maestría para colombianos en reconocida universidad de EE UU

La educación es una de las áreas más importantes para muchas personas, que sueñan con formarse y crecer académicamente y con ello, profesionalmente, potenciando diversas habilidades.



Becas de maestrías para colombianos

Es por eso que la escuela de negocios estadounidense Westfield Business School, reconocida por su modelo académico innovador que combina educación en línea con experiencias internacionales, anunció la apertura de becas para estudiantes interesados en cursar una maestría a finales de este año.

El beneficio, denominado Global Ambassadors Scholarships, cubrirá hasta el 30 % del valor de la matrícula, lo que equivale a un ahorro de US $7.500 (aproximadamente 29 millones de pesos colombianos).

Fechas clave para postularse a becas para estudiar su maestría

Para realizar el proceso de inscripción para las becas de maestría de Westfield Business School deberá tener presente unas fechas clave, que le evitarán problemas:



Los aspirantes tendrán plazo de postularse hasta el viernes 26 de septiembre de 2025, a través del formulario oficial disponible en la página de admisiones de la institución, aquí. La institución ha recordado que los resultados serán publicados en el mes de octubre. Además, se proyecta que el inicio de clases sea en noviembre de 2025.

Beneficios de las becas de Westfield Business School

Según explicó Ignacio Maroto, provost de la escuela, el programa busca preparar a líderes con visión global: “En Westfield Business School, nuestro modelo combina la formación en línea con una experiencia inmersiva e internacional. Por ello, cada estudiante viaja a uno de los principales epicentros globales de la innovación, el liderazgo y la sostenibilidad: Silicon Valley, Boston, Miami, Múnich o Madrid, para conocer de primera mano los desafíos que enfrentan los líderes contemporáneos”.

Las becas estarán disponibles para interesados de cualquier país, gracias a la flexibilidad de la metodología virtual.

Uno de los grandes beneficios de estas becas es que los seleccionados no solo recibirán formación académica de alto nivel, sino también la posibilidad de participar en encuentros internacionales que fortalecen su perfil profesional.