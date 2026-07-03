"Llegamos a un punto crítico": la advertencia de la Foscal por deuda de Nueva EPS

La Fundación Oftalmológica de Santander (Foscal) lanzó una nueva alerta sobre la difícil situación financiera que enfrenta como consecuencia de la deuda acumulada por Nueva EPS, la cual asciende a 430.000 millones de pesos y, según la institución, amenaza la continuidad de la prestación de los servicios de salud.

A través de una comunicación dirigida al interventor de Nueva EPS, Jorge Iván Ospina Gómez, el director general de la Foscal, Jorge Ricardo León Franco, advirtió que la clínica llegó a un punto crítico debido a los pagos parciales e irregulares que ha recibido por parte de la aseguradora.

En el documento, el directivo señala que durante años la institución ha mantenido la atención de los afiliados de Nueva EPS, incluso en los momentos más complejos que ha atravesado el sistema de salud colombiano. Sin embargo, aseguró que las condiciones financieras actuales hacen inviable sostener la operación bajo el esquema de recaudo vigente.

"La realidad financiera que enfrentamos actualmente ha alcanzado un punto crítico que hace imposible sostener esta operación y la atención de sus afiliados bajo las condiciones actuales de recaudo", indicó León en la comunicación.



Según la Foscal, para garantizar la continuidad de la atención y mantener los estándares de oportunidad y calidad, Nueva EPS debe asegurar un flujo mínimo de pagos por 80.000 millones de pesos mensuales.

La institución explicó que esos recursos son fundamentales para sostener una red asistencial que atiende cada año a miles de pacientes. Entre los servicios prestados se encuentran más de 100.000 atenciones de urgencias, 45.000 hospitalizaciones, cerca de 42.000 procedimientos quirúrgicos y alrededor de 850.000 consultas de medicina general y especializada, además de servicios diagnósticos y de alta complejidad.

La clínica también recordó que no solo atiende usuarios de Santander, sino afiliados remitidos desde departamentos como Cesar, Arauca, Bolívar, Norte de Santander y Casanare, con una facturación mensual cercana a los 70.000 millones de pesos.

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En la carta, la dirección de la Foscal pidió una solución inmediata que permita garantizar la continuidad de los servicios y preservar la estabilidad financiera de la institución. Asimismo, reiteró su disposición para trabajar de manera conjunta con Nueva EPS en la búsqueda de mecanismos que permitan superar la coyuntura.

La advertencia se produce en medio de la creciente preocupación del sector hospitalario por el aumento de la cartera de las EPS y las dificultades de liquidez que enfrentan varias clínicas y hospitales del país, situación que ha generado alertas sobre el riesgo para la prestación de los servicios de salud.