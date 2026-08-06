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Madres protestan por cambios de EPS Salud Total en transporte para niños con discapacidad

Las familias denuncian que la EPS Salud Total reemplazó el servicio puerta a puerta por un sistema de reembolso que, aseguran, dificulta el acceso a terapias y citas médicas.

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Blu Radio. Protesta contra Salud Total en Bucaramanga //Foto: suministrada
Por: Verónica Rincón
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Actualizado: 6 de ago, 2026

Un grupo de madres de niños con discapacidad y enfermedades de alta complejidad protesta para rechazar el cambio en la modalidad del servicio de transporte implementado por la EPS Salud Total, al considerar que la nueva medida pone en riesgo la asistencia de sus hijos a terapias, consultas especializadas y exámenes médicos.

Según denunciaron, la EPS comenzó a enviar correos electrónicos informando que el servicio de transporte dejará de prestarse de manera directa y pasará a un esquema de reembolso. Esto significa que los usuarios deberán asumir inicialmente el costo de los desplazamientos y, posteriormente, solicitar la devolución del dinero presentando soportes y documentación.

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Fernanda Bohórquez, madre de Mariana Figueroa Bohórquez, una niña de nueve años diagnosticada con síndrome de Jacobsen, autismo, cardiopatía y fotosensibilidad, aseguró que el nuevo modelo resulta inviable para muchas familias.

"Nos dicen que debemos pagar el transporte y luego hacer un trámite para solicitar el reembolso. Hay que llevar documentos y esperar a que la EPS determine si devuelve o no el dinero. Si falta algún soporte, simplemente no hacen el reembolso", explicó.

La madre señaló que, en su caso, reside en una vereda de Piedecuesta, donde no operan plataformas digitales de transporte ni existe servicio público cercano, por lo que considera imposible cumplir con las nuevas exigencias.

"Vivo a más de un kilómetro de la carretera principal. Hasta mi casa no llegan InDriver, DiDi ni Uber. Mi hija tiene una enfermedad huérfana, autismo y una cardiopatía; ella no puede caminar esa distancia para buscar un transporte público", afirmó.

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Las familias también cuestionan que la EPS solicite comprobantes de pago que, en muchos casos, son difíciles de obtener cuando el servicio se presta por transportadores particulares o taxis tradicionales.

"¿Cómo le exige uno a un taxista un comprobante que después la EPS acepte? Además, muchas citas son a las seis de la mañana y debemos salir desde las cinco. ¿Quién garantiza un transporte a esa hora en las zonas rurales?", agregó Bohórquez.

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La madre indicó que recibe el servicio de transporte desde 2022 y aseguró que la empresa contratada por la EPS ha cumplido oportunamente con los desplazamientos, por lo que no entiende las razones del cambio.

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"Nos llegó el correo, pedimos explicaciones y no nos responden. Cuando uno va a la sede de la calle 55 nunca lo atienden directamente; siempre sale una persona a recibir la inquietud, entra y vuelve con una respuesta, pero no hay un diálogo con los responsables", manifestó.

Las madres aseguran que la medida afectará principalmente a familias de escasos recursos y a quienes viven en sectores apartados, pues muchas no cuentan con el dinero para pagar anticipadamente los desplazamientos ni con acceso a plataformas digitales de transporte.

Los manifestantes hicieron un llamado a Salud Total para que mantenga el servicio de transporte puerta a puerta mientras se revisa la medida y se garantice el acceso oportuno de los niños a sus tratamientos médicos, sin imponer barreras económicas o logísticas que puedan afectar la continuidad de su atención.

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