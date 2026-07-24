En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Aranceles
Cesantías
Posesión presidencial
María Camila Potosí

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Supersalud pone la lupa sobre Sura, Sanitas y Salud Total por aumento de reclamos en Bucaramanga

Supersalud pone la lupa sobre Sura, Sanitas y Salud Total por aumento de reclamos en Bucaramanga

La Superintendencia Nacional de Salud confirmó que, aunque las quejas relacionadas con la prestación de los servicios de salud han disminuido a nivel general, en el último mes se registró un incremento significativo en las PQR contra Sura EPS, Sanitas EPS y Salud Total EPS.

Los responsables de droguerías y grandes superficies deben levantar alertas ante la compra inusual de grandes cantidades de medicamentos
Los responsables de droguerías y grandes superficies deben levantar alertas ante la compra inusual de grandes cantidades de medicamentos
Foto: Acemi.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 24 de jul, 2026

La Superintendencia Nacional de Salud anunció un plan de choque para investigar el aumento de las quejas presentadas por usuarios de Sura EPS, Sanitas EPS y Salud Total EPS, relacionadas con demoras en la asignación de citas médicas y la entrega de medicamentos.

El anuncio fue realizado en Bucaramanga por el superintendente delegado para las Entidades Territoriales, Juan David Duque, quien explicó que, si bien las reclamaciones por medicamentos y otros servicios de salud han disminuido en términos generales, preocupa el incremento registrado durante el último mes en estas tres entidades promotoras de salud.

"Hemos identificado que han disminuido en un 27 % las PQR relacionadas con medicamentos y en un 12 % las quejas en salud en general. Sin embargo, este mes las PQR de Sura, Sanitas y Salud Total se han disparado", aseguró el funcionario.

Ante este panorama, la Superintendencia Nacional de Salud inició procesos de inspección y vigilancia para determinar las causas del aumento de las reclamaciones y verificar que las EPS estén garantizando la atención oportuna de sus afiliados.

Según Duque, las acciones de vigilancia se centrarán en la asignación de citas médicas y la entrega de medicamentos, dos de los principales motivos de inconformidad reportados por los usuarios.

Lea también:

Fábrica de Licores de Antioquia.jpg
Antioquia

Juez ordenó a la Supersalud suspender la inspección a la Fábrica de Licores de Antioquia

Paciente_hospital_salud_Grok.jpg
Salud

Bajan las quejas contra las EPS, pero tres aseguradoras quedan bajo la lupa de la Supersalud

"Tenemos un proceso de inspección y vigilancia sobre ellas para que les den cita a los ciudadanos y, sobre todo, para que no les nieguen sus medicamentos. Nosotros trabajamos para hacer inspección y vigilancia y para que no se nieguen los servicios de salud", agregó.

La Superintendencia reiteró que continuará realizando seguimiento a las EPS con mayores niveles de reclamaciones y recordó que los ciudadanos pueden presentar sus quejas cuando consideren que se están vulnerando sus derechos en salud.

Publicidad

El plan de choque busca identificar las fallas en la prestación del servicio y garantizar que los usuarios reciban la atención médica y los medicamentos que requieren de manera oportuna.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Noticias de hoy

Blu Radio

Santander

Superintendencia de Salud

Bucaramanga

Publicidad

Publicidad

Publicidad