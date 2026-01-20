"Mala administración": ministro de salud se sostiene en frase "los ricos también lloran"

Tras las críticas al jefe de cartera de salud de Colombia, Guillermo Alfonso Jaramillo, luego de referirse a la crisis que está pasando el hospital de Itagúi, en Antioquia diciendo que “los ricos también lloran”, el ministro de salud en su visita al Hospital Universitario de Santander se refirió nuevamente a los hospitales de Antioquia.

“En especial el Hospital de Itagüí se lo entregaron a la clase política, todo el mundo sabe en Antioquia que ese hospital lo manejan es los diputados, ha habido mala administración, ha habido corrupción, han tenido que liquidarlo y formalizarlo en varias ocasiones”, afirmó Alfonso Jaramillo.

Estas declaraciones se dieron luego de que durante el Consejo de Ministros del lunes, Jaramillo denunció que varios hospitales de Antioquia habrían sido “entregados al mejor postor” y que el gerente del San Rafael, Luis Fernando Arroyave, tendría familiares en la política.

"La clase más rica es la que más llora cuando es la que tiene más utilidades todos los días": el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, se reafirma tras polémica por sus declaraciones sobre el Hospital San Rafael de Itagüí en Antioquía #VocesySonidos pic.twitter.com/gAFsD5JRUC — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) January 20, 2026

Ante la crisis, la secretaria de Salud de Antioquia, Martha Cecilia Ramírez, rechazó las acusaciones del ministro Guillermo Jaramillo, e insistió en que ni la Fiscalía ni la Procuraduría registran denuncias vigentes contra el gerente Arroyave o su equipo.

“Ese es un hospital que cogimos con muchas dificultades, pero llevamos dos años de trabajo en un programa de saneamiento fiscal y financiero, con seguimiento del Ministerio de Hacienda. Afirmar que hay corrupción sin denuncia formal es un acto de atrevimiento e irrespeto”, dijo la funcionaria.

Cabe destacar que el Hospital San Rafael, enfrenta una deuda superior a 22.000 millones de pesos, principalmente por pagos pendientes de EPS intervenidas por el Gobierno nacional, entre ellas Savia Salud y la Nueva EPS.

