Más de 60 familias denuncian presunta estafa de agencia de viajes en Bucaramanga

El sueño de viajar al exterior terminó convertido en una pesadilla para decenas de familias en Bucaramanga. Al menos 60 familias denunciaron haber sido víctimas de una presunta estafa por parte de una agencia de viajes que operó durante más de diez años en la ciudad y que, según los afectados, cerró sus oficinas sin previo aviso luego de recibir millonarios pagos por paquetes turísticos que nunca se hicieron realidad.

Se trata de Viajes Bariloche, que, de acuerdo con el registro mercantil, llevaba varios años prestando sus servicios en Bucaramanga y ofrecía a sus clientes un sistema de ahorro mediante cuotas mensuales para financiar viajes internacionales. Sin embargo, este fin de semana, cuando varios usuarios acudieron a reclamar sus tiquetes y la documentación para sus vacaciones, encontraron las oficinas cerradas y sin ninguna explicación.

Uno de los afectados, Joselito Cubides Ariza, aseguró que decidió contratar el servicio después de conocer testimonios de otras personas que, aparentemente, habían viajado con la empresa.

"Yo veía en el barrio que la gente viajaba a España y tenía la ilusión fui a la agencia de Viajes Bariloche. Pensé que la empresa era seria. El señor Elmer Darío Reyes Reyes me ofreció un paquete por cinco millones doscientos mil pesos. Fui abonando poco a poco y me faltaba un millón para terminar de pagar. Me dijeron que mi viaje sería la siguiente semana de julio, pero cuando vine a la oficina ya estaba cerrada. Empecé a llamar y nadie volvió a responder. Cuando pedí que me devolvieran el dinero, desaparecieron", relató.Los afectados señalaron que, antes del cierre de la agencia, comenzaron a recibir constantes aplazamientos de las fechas de viaje y diferentes explicaciones sobre supuestos inconvenientes operativos. Con el paso de los días, las respuestas cesaron y perdieron toda comunicación con los responsables.



Hasta el momento, más de 20 personas ya instauraron denuncias ante la Fiscalía General de la Nación, mientras que el número de familias que asegura haber sido afectada supera las 60. Los denunciantes esperan que las autoridades establezcan si existió un esquema fraudulento y determinen las responsabilidades penales correspondientes.

Los afectados también cuestionaron la falta de un pronunciamiento por parte de la Alcaldía de Bucaramanga, al señalar que, pese a contar con una Oficina de Protección al Consumidor, hasta ahora no se han anunciado acciones frente a este caso que habría dejado pérdidas por varios millones de pesos.

Entretanto, las víctimas hicieron un llamado a otras personas que hayan contratado servicios con esta agencia para que denuncien ante la Fiscalía y aporten la información necesaria que permita avanzar en la investigación.