Ministerio TIC abre inscripciones a cursos gratis de Talento Tech en el oriente del país

El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones abrió una nueva convocatoria para que colombianos mayores de 18 años se vinculen al programa Talento Tech, que ofrece cursos gratuitos en áreas tecnológicas con certificado oficial expedido por la entidad.

Fernando Bedoya, director del programa Talento Tech para la zona oriente del Ministerio de las TIC, explicó que esta oferta académica está disponible para habitantes de Santander, Norte de Santander y Arauca, tanto en modalidad presencial como virtual.

“Son cursos completamente gratis que les van a servir para la vida personal y laboral. Nos enfocamos en seis áreas: programación, inteligencia artificial, análisis de datos, ciberseguridad, arquitectura en la nube y blockchain”, señaló Bedoya.

Las formaciones son dictadas en sedes físicas ubicadas en Bucaramanga, Barrancabermeja, Floridablanca, Piedecuesta, Cúcuta, Ocaña y Arauca, donde los estudiantes reciben acompañamiento docente, equipos de cómputo y materiales sin costo.



Los cursos presenciales cuentan con grupos de máximo 30 estudiantes y acompañamiento de un profesor y un monitor; mientras que los virtuales pueden tener hasta 100 participantes y están recomendados para personas con conocimientos previos o que aspiran a un nivel intermedio o avanzado.

Cada programa tiene una duración de entre seis y ocho semanas e incluye módulos de inglés técnico y habilidades blandas orientadas al trabajo en equipo, ventas y comunicación.

La inscripción es virtual a través de la página www.talentotechoriente.com, donde los interesados deben llenar un formulario y responder una encuesta de conocimientos que permite ubicar a cada persona en el nivel adecuado.

“Es una encuesta que pedimos diligenciar con sinceridad, pues en ocasiones algunos aspirantes han usado inteligencia artificial para responder, lo que los ha llevado a niveles superiores sin contar con la preparación necesaria”, señaló.

El director agregó que el programa continuará operando hasta julio de 2026, con aperturas de cursos cada 15 días. Además, mantendrán actividades hasta el 24 de diciembre y retomarán clases desde la segunda semana de enero.

Los interesados también pueden solicitar información a través del chat del programa en el número 311 684 6875 o acercarse a las sedes de Bucaramanga (carrera 29 # 50-20) y Cúcuta (avenida tercera este # 13-33, barrio Caobos).

Según cifras del Ministerio TIC, cerca de 8.000 personas se han formado en áreas como inteligencia artificial, programación y análisis de datos, las más demandadas por su utilidad y proyección laboral. Al finalizar, cada estudiante recibe un certificado firmado por la ministra TIC.