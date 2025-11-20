Registraduría define calendario para elecciones atípicas en Girón, Santander

A través de la Resolución 14451 del 18 de noviembre de 2025, la Registraduría Nacional del Estado Civil, estableció el calendario electoral para la nueva elección de alcalde de Girón, tras la anulación de la elección de Campo Elías Ramírez por doble militancia.

De acuerdo con el documento, las elecciones se realizarán el 18 de enero de 2026.

El calendario electoral detalla las siguientes fechas claves:

18 de noviembre de 2025: registro de comités inscriptores de candidaturas apoyadas por grupos significativos de ciudadanos, comités promotores del voto en blanco, y el periodo de recolección de apoyos. También se publica el censo electoral.



19 de noviembre de 2025: Inicia el periodo de inscripción de candidatos para partidos, movimientos políticos, grupos significativos de ciudadanos y comités promotores del voto en blanco.

3 de diciembre de 2025: Finaliza el registro de comités inscriptores de candidaturas apoyadas por grupos significativos de ciudadanos y comités promotores del voto en blanco. Vence el periodo de inscripción de candidatos para partidos, movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos.

4 de diciembre de 2025: Inicia el periodo de modificación de candidatos inscritos.

11 de diciembre de 2025: Finaliza el periodo de modificación de candidatos inscritos.

13 de diciembre de 2025: Se publica la relación de candidatos inscritos y la Registraduría Nacional del Estado Civil remite a los organismos competentes el listado de candidatos para certificar posibles inhabilidades.

24 de diciembre de 2025: Designación de los delegados del Consejo Nacional Electoral.

2 de enero de 2026: Fecha límite para la designación de claveros y comisiones escrutadoras por parte del Tribunal Superior de Distrito Judicial, Alcaldía y Gobernación.

3 enero de 2026: Fecha límite para la realización del sorteo y designación de jurados de votación. Vence el plazo para la modificación por revocatoria de inscripción de candidatos por causas constitucionales o legales, inhabilidad sobreviniente o evidenciada con posterioridad a la inscripción.

6 de enero de 2026: Vence el plazo para la inscripción de candidatos en caso de muerte o incapacidad física permanente.

8 de enero de 2026: Fecha límite para la publicación de listas de jurados de votación.

11 de enero de 2026: Fecha límite para la postulación de testigos electorales ante el Consejo Nacional Electoral.

16 de enero de 2026: Inicia la inmunidad de los miembros de la comisión escrutadora, sus secretarios y claveros.

18 de enero de 2026: Día de la elección. Inician los escrutinios municipales a partir de las 4:00 p.m. y hasta las 12:00 a.m.

19 de enero de 2026: Continúan los escrutinios auxiliares y municipales desde las 9:00 a.m. hasta las 9:00 p.m. y así sucesivamente hasta terminar.