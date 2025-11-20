En vivo
Registraduría define calendario para elecciones atípicas en Girón, Santander

Las elecciones atípicas para elegir el alcalde que terminará el período 2024-2027 en el municipio de Girón se realizarán el 18 de enero de 2026.

