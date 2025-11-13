Elecciones atípicas en Bucaramanga: Carlos Fernando Pérez propone seguridad y movilidad

El candidato a la Alcaldía de Bucaramanga, Carlos Fernando Pérez, respaldado por el partido ADA, presentó en Blu Radio sus propuestas de gobierno enfocadas en seguridad, movilidad y salud, de cara a las elecciones atípicas del 14 de diciembre.

Pérez, quien ha sido subcontralor y contralor de Santander y suma 25 años de trayectoria en el servicio público, afirmó que su campaña será “una carrera maratónica de 31 días para convencer a los ciudadanos de que somos la mejor opción”.

“Dios nos bendijo con estar de primeros en el tarjetón. Tengo la formación profesional y la experiencia en la administración pública, y puedo decir con orgullo que nunca he tenido problemas con los entes de control. Hemos hecho las cosas de manera transparente y conozco cómo gestionar con efectividad y eficiencia”, expresó Pérez, destacando su experiencia en el control fiscal.

El excontralor aseguró que su prioridad será cumplir el Plan de Desarrollo Municipal aprobado por el Concejo de Bucaramanga y el Departamento Nacional de Planeación, con el objetivo de cerrar el periodo 2027 con el 100% de las metas ejecutadas.



Seguridad ciudadana

En materia de seguridad, el candidato propone aumentar el pie de fuerza policial y fortalecer la cooperación con la ciudadanía.

“Se construye ciudad si los ciudadanos están involucrados. Los vecinos, los taxistas, todos pueden ser aliados en la identificación de focos de delincuencia”, señaló.

Pérez también enfatizó en la necesidad de mejorar el alumbrado público y recuperar zonas abandonadas o cubiertas de maleza que generan temor entre los peatones. Además, planteó fortalecer el fondo de seguridad municipal para garantizar combustible y recursos logísticos a la Policía, e implementar tecnología y cámaras de vigilancia para mejorar la reacción frente al delito.

Movilidad y grandes obras

Sobre movilidad, Pérez propuso retomar las grandes obras de infraestructura vial que la ciudad no ha visto “en más de una década”. Mencionó proyectos como el intercambiador de la carrera 27 con calle 56, que, según él, debería extenderse hasta la carrera 15, y la continuación del puente de la carrera 9 con calle 45, donde hace falta el intercambiador final.

También insistió en avanzar en la doble calzada entre La Virgen y La Cemento, un proyecto que ya cuenta con respaldo técnico y financiero.

“Estas obras son fundamentales para descongestionar la ciudad”, dijo, al tiempo que resaltó la necesidad de fortalecer el civismo y la cultura ciudadana en la movilidad.

En cuanto al sistema de transporte masivo Metrolínea, el candidato recordó que el Área Metropolitana de Bucaramanga adelanta un estudio para definir su reestructuración. “Hay que esperar los resultados de esas consultorías para tomar decisiones efectivas, pero el municipio debe estar listo para aportar soluciones”, añadió.

Salud y atención a los ciudadanos

En temas de salud, Pérez anunció que su apuesta será por la prevención y la atención directa en los barrios. Recordó que trabajó ocho años en un hospital de segundo nivel y propuso la creación de una sede móvil de salud que lleve servicios médicos, odontológicos y de laboratorio a las comunidades más alejadas.

“Muchos ciudadanos no tienen dinero ni para el transporte o un almuerzo cuando van a una cita médica. Por eso, debemos llevar la salud hasta donde ellos están”, explicó.

Además, se comprometió a fortalecer el Hospital del Norte, propiedad del municipio, para ampliar su capacidad quirúrgica y establecer convenios con hospitales de mayor nivel del departamento, beneficiando a quienes no están afiliados a una EPS.

Aunque aclaró que la crisis de las EPS es un tema nacional, señaló que desde la administración local se puede mejorar la vigilancia y gestión en la atención a los pacientes.