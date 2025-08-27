Mintrabajo reforzará inspecciones laborales: vincularán a 1.000 nuevos inspectores

En su visita a Bucaramanga, el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, anunció que el Gobierno Nacional reforzará las inspecciones en las empresas del país con el fin de garantizar el cumplimiento de las disposiciones contempladas en la reforma laboral, entre ellas la reducción de la jornada semanal y la formalización mediante contratos de trabajo.

Sanguino explicó que actualmente el ministerio cuenta con 1.200 inspectores de trabajo distribuidos en 33 direcciones territoriales, entre ellas Bucaramanga y una especial en Barrancabermeja, dada la importancia económica de la región petrolera y los conflictos laborales que allí se generan.

“Este año aspiramos a vincular 400 nuevos inspectores y el próximo 600 adicionales, lo que duplicará la capacidad de inspección, vigilancia y control del ministerio”, aseguró el jefe de la cartera laboral, quien también destacó la creación de un equipo élite de inspectoras mujeres, encargado de supervisar el cumplimiento de compromisos internacionales como el convenio 190 de la OIT, relacionado con la prevención del acoso y la violencia en los lugares de trabajo.

El ministro también se refirió al incremento del salario mínimo para 2026 y señaló que el Gobierno mantendrá el mismo modelo aplicado en los últimos años, en el que se busca que el ajuste supere la inflación, en beneficio de los trabajadores colombianos.