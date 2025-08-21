Mujer fue asesinada con arma blanca en Girón; agresor sería su expareja

Una mujer de 30 años identificada como Diana Marcela Sánchez Galindo fue asesinada en la mañana de este jueves 21 de agosto en el barrio Altos de Andina, en el municipio de Girón. La víctima sufrió una herida con arma cortopunzante a la altura del cuello, que le causó la muerte minutos después de ingresar a la Clínica Girón.

De acuerdo con el reporte de la Policía, Sánchez fue atacada hacia las 9:00 de la mañana, presuntamente por un hombre identificado como Ronald Baggio, quien habría llegado a la residencia de la víctima y posteriormente la agredió en inmediaciones de una cancha del sector.

El hijo de la mujer, Edison Alexander Muñoz Sánchez, relató a las autoridades que su madre ya le había advertido que el señalado agresor la había amenazado previamente, aunque ella no creyó en la gravedad de las intimidaciones. El joven fue quien trasladó a su madre hasta el centro asistencial, donde los médicos confirmaron su deceso a las 9:36 a.m.

La Policía Metropolitana de Bucaramanga desplegó un operativo para dar con la captura del presunto responsable, quien, según versiones conocidas por las autoridades, tendría vínculos con una organización delictiva.

El caso quedó bajo investigación de la Fiscalía General de la Nación, mientras la comunidad de Altos de Andina exige justicia por este nuevo hecho de violencia que enluta a una familia de Girón.

