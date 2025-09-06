Mujer fue atacada por exnovio en centro comercial de Floridablanca; quedó herida

Un nuevo caso de intento de feminicidio ha generado preocupación y rechazo en Santander. Sobre las 3:30 de la tarde del viernes, Doralba Graciano Borja, de 40 años, fue atacada con un cuchillo por su expareja sentimental en el quinto piso de un centro comercial de Floridablanca.

Según el reporte de la Policía, la mujer se encontraba en el lugar cuando observó a su agresor. En medio de tratar de huir de él, quien ya la había amenazado de muerte, caminó por el quinto piso del centro comercial y, mientras este la intimidaba frente a la mirada atónita de visitantes, el hombre, sin mediar palabra, la atacó con un cuchillo, causándole una herida en la parte baja del abdomen.

La Patrulla Púrpura, en el marco de la estrategia Mujer, Familia y Género de la Policía Nacional, activó de inmediato la ruta de atención a víctimas. Doralba fue trasladada al Hospital Internacional de Colombia, donde se recupera y recibe acompañamiento médico y psicosocial.

El hecho, que ocurrió en un espacio concurrido y familiar como un centro comercial, despertó indignación entre la comunidad y los visitantes que presenciaron la escena. Muchos manifestaron su preocupación por la reiteración de estos casos en Santander y exigieron acciones contundentes contra los agresores.

Por su parte, la administración del Parque Caracolí rechazó enérgicamente lo sucedido: "El hecho ocurrió de manera rápida y repentina. Nuestro equipo de seguridad reaccionó de inmediato, activando protocolos de emergencia, priorizando la atención y el traslado oportuno de la víctima a un centro médico, en donde está recibiendo el cuidado necesario. Parque Caracolí rechaza enfáticamente cualquier forma de violencia, en especial aquella ejercida contra las mujeres. Reiteramos a la comunidad que la seguridad y el bienestar de nuestros visitantes son nuestra prioridad", señaló el centro comercial.

La Policía Metropolitana de Bucaramanga informó que el agresor huyó del lugar tras el ataque, pero ya se adelantan las investigaciones para lograr su captura. Fue identificado como Oriel Trujillo Martínez, de 44 años.



El caso fue asumido bajo el enfoque de violencia de género

El episodio se suma a las preocupantes cifras de agresiones contra mujeres en Santander, un flagelo que no da tregua y que, según colectivos feministas, exige mayor protección, prevención y sanciones ejemplares.

Con el propósito de prevenir y atender los casos de violencia de género, la Policía Nacional dio a conocer en Santander la Estrategia Integral de Protección a la Mujer, la Familia y el Género, una iniciativa que busca fortalecer la atención a víctimas y garantizar el acceso a la justicia.

La estrategia incluye capacitaciones sobre los diferentes tipos de violencia contemplados en la Ley 1257 de 2008, que van desde la violencia física, psicológica, económica y patrimonial, hasta la violencia sexual. El objetivo es que las mujeres y la comunidad en general puedan identificarlas a tiempo y denunciar.