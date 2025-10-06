Murió en Ucrania un militar santandereano en retiro que viajó a la guerra contra Rusia

Una familia santandereana atraviesa por momentos de profundo dolor tras conocerse la muerte de un militar colombiano en retiro que viajó a Ucrania para unirse a las filas del ejército de ese país en medio del conflicto con Rusia.

Se trata de un exintegrante del Ejército Nacional, oriundo de Santander, quien -según su esposa, Tania Bayona-viajó a Europa el pasado 4 de septiembre motivado por ofertas de trabajo y promesas de apoyo económico, pero terminó en medio del frente de guerra.

“Él se fue a Ucrania desde el 4 de este mes, ya había llegado allá. En esos días nos comunicábamos por WhatsApp, porque no dejan entrar llamadas. El 13 me dijo que se iba a un campo de entrenamiento y que no podríamos hablar durante unos días. Desde entonces no supe más de él”, relató Bayona entre lágrimas.

De acuerdo con su testimonio, el hombre habría sido reclutado en Bogotá por otros militares en retiro que le ofrecieron oportunidades laborales en territorio ucraniano, pero al llegar fue despojado de sus documentos y obligado a permanecer en una base militar.



“A ellos los reclutan acá con engaños. Les dicen una cosa y cuando llegan allá es otra. Les quitan los pasaportes, quedan prácticamente atados. Si quieren retirarse deben pagar cerca de 7 millones y medio de pesos colombianos”, denunció su esposa.

La mujer asegura que, tras varios días sin contacto, recibió información por parte de compañeros de su esposo, quienes le comunicaron que él habría muerto en un hospital hace cinco días, aunque hasta ahora no hay confirmación oficial ni se conoce el paradero del cuerpo.

“Me dicen que el cuerpo de él desapareció y no tengo una respuesta clara. Solo me informan que debo viajar a Ucrania a firmar unos documentos del seguro de vida que él dejó a mi nombre”, explicó Bayona, quien recibe acompañamiento de una ONG que la asesora en los trámites.

La familia vive una situación de incertidumbre y dificultad económica. Tania Bayona, madre de tres niñas -dos de ellas hijas del exmilitar fallecido-, pide apoyo del Gobierno colombiano para repatriar el cuerpo y esclarecer las circunstancias de su muerte.

“Estamos sufriendo mucho. No tenemos respuestas, no tenemos ayuda. Solo queremos saber la verdad y poder despedirlo”, expresó.