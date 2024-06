Murió mujer al caer de un vehículo en movimiento en Santander: autoridades investigan

Hay conmoción en el municipio de Málaga, Santander, tras conocerse el fallecimiento de la joven de Sharon Rangel Jurado, de 23 años, quien cayó de un vehículo en movimiento.

Loos hechos ocurrieron el domingo 2 de junio a las 10:00 de la noche en la avenida Argelino Durán Quintero de ese municipio ubicado en el oriente de Santander.

El informe oficial de la Policía Nacional señala que la patrulla de cuadrante conoce del accidente que se presentó en frente a la iglesia Santísima Trinidad de Málaga.

“Al llegar la patrulla se encuentra en el lugar tres personas de sexo masculino y uno de ellos con sangre en su prenda de vestir y metros más adelante, un vehículo color negro. Al preguntar que había sucedido, el señor David Andrés Fernández, de 30 años, manifiesta que venía conduciendo su vehículo y que su pareja sentimental Sharon Jineth Rangel Jurado, de 23 años, se había arrojado del vehículo en movimiento y fue trasladada al Hospital Regional García Rovira en un vehículo particular”, dicen las autoridades.

Publicidad

La joven tras ingresar al centro asistencial los médicos manifestaron que había llegado sin signos vitales y con una trauma craneoencefálico severo y laceraciones en diferentes partes del cuerpo.

Publicidad

La Asociación de Mujeres Malagueñas pidió a las autoridades investigar el caso porque podría ser un feminicidio ya que la víctima había publicado en redes sociales mensajes donde al parecer daba a entender que sufría de maltrato.

“A veces, como adulto, tienes que decidir, esta es la última vez que esta gente me haga sentir así y mantenerte firme. Ya sea una familia, una relación o una amistad”. “Asegúrate de tener una relación con alguien que tenga planes para los dos, no para él solo. Sácame de donde no debo estar, te lo pido Señor”, fue uno de los mensajes de Sharon Rangel.